Правкомиссия по иноинвестициям может собраться до конца года, заявили в ФАС

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Новое заседание комиссии правительства РФ по иностранным инвестициям в случае необходимости может состояться до конца года, если необходимости не будет - в январе-феврале следующего года, сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Андрей Цыганов.
Очередное заседание правкомиссии состоялось в четверг. "Обычно комиссии проходят три-четыре раза в год. Сейчас ноябрь, если будет необходимость - до конца года соберемся, если не будет - значит, январь-февраль", - сказал Цыганов.