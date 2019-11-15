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РИА Новости

Правкомиссия по иноинвестициям может собраться до конца года, заявили в ФАС

16:07 15.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Новое заседание комиссии правительства РФ по иностранным инвестициям в случае необходимости может состояться до конца года, если необходимости не будет - в январе-феврале следующего года, сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Андрей Цыганов.
Очередное заседание правкомиссии состоялось в четверг. "Обычно комиссии проходят три-четыре раза в год. Сейчас ноябрь, если будет необходимость - до конца года соберемся, если не будет - значит, январь-февраль", - сказал Цыганов.
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Андрей ЦыгановФедеральная антимонопольная служба РФРоссияЭкономика
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