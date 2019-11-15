Россияне не смогут получать двойное гражданство на Украине, заявили в Киеве

"Что касается РФ, будет предохранитель",- сказал Бондар в интервью интернет-изданию "Сегодня", опубликованном в пятницу. По его словам, российское гражданство "не может быть предметом регулирования этого закона".

При этом он не исключил, что законопроект может быть разработан уже до конца года. "Сейчас пути прорабатываются, но мы постараемся сделать это гораздо быстрее, чтобы уже к концу года иметь, как минимум, законопроект, а может и закон", - добавил Бондар. По его словам, разработка такого законопроекта традиционным межведомственным путем может занять несколько месяцев, но если инициативу предложит правящая пропрезидентская партии "Слуга народа" или Зеленский, это будет намного быстрее.