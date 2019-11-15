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РИА Новости

Россияне не смогут получать двойное гражданство на Украине, заявили в Киеве

16:05 15.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Граждане РФ не смогут получить украинский паспорт в соответствии с законопроектом, разрешающем наличие нескольких гражданств на Украине, сообщил заместитель министра иностранных дел страны Василий Бондар.
В настоящее время конституция запрещает украинцам иметь гражданство другой страны. Президент Владимир Зеленский ранее поручил главе МИД разработать механизм предоставления гражданства Украины представителям украинской диаспоры за рубежом. Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в стране нарабатываются концепции введения двойного гражданства. По данным Бондара, знание украинского языка, принесение присяги на верность Украине и запрет выдачи паспортов гражданам стран миграционного риска станут фильтрационными мерами при получении паспорта гражданина Украины иностранцами.
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"Что касается РФ, будет предохранитель",- сказал Бондар в интервью интернет-изданию "Сегодня", опубликованном в пятницу. По его словам, российское гражданство "не может быть предметом регулирования этого закона".
При этом он не исключил, что законопроект может быть разработан уже до конца года. "Сейчас пути прорабатываются, но мы постараемся сделать это гораздо быстрее, чтобы уже к концу года иметь, как минимум, законопроект, а может и закон", - добавил Бондар. По его словам, разработка такого законопроекта традиционным межведомственным путем может занять несколько месяцев, но если инициативу предложит правящая пропрезидентская партии "Слуга народа" или Зеленский, это будет намного быстрее.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Василий БондарВадим ПристайкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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