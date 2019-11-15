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РИА Новости

Под Владимиром изучат состояние дороги, где опрокинулся автобус с детьми

16:03 15.11.2019
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© Фото : Gus-infoДТП с участием школьного автобуса в Гусь-Хрустальном
ДТП с участием школьного автобуса в Гусь-Хрустальном
© Фото : Gus-info
БРЯНСК, 15 ноя – РИА Новости. Полиция изучит в ходе административного расследования состояние дорожного покрытия на участке дороги во Владимирской области и другие факторы ДТП, в котором опрокинулся автобус со школьниками, сообщает УМВД региона.
По предварительным данным УМВД, ДТП произошло в пятницу около 09.15 мск на 65 километре автодороги "Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума". Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении микроавтобусом "Газель", после чего оба автомобиля совершили съезд в кювет, а "Газель" опрокинулась. За медицинской помощью обратился один взрослый и восемь детей, пассажиров автобуса, четверо из них были госпитализированы.
Полиция сообщает, что по факту ДТП, в котором пострадали дети, возбуждено административное расследование.
"В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе состояние дорожного покрытия в месте происшествия, а также дана оценка действиям водителей транспортных средств, участвовавших в автопроисшествии, на предмет установления в их действиях нарушений правил дорожного движения Российской Федерации. Также будет детально изучено выполнение требований безопасности при перевозке организованной группы детей", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, обстоятельства ДТП устанавливаются.
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УМВДГусь-ХрустальныйВладимирская областьПроисшествия
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