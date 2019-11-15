Под Владимиром изучат состояние дороги, где опрокинулся автобус с детьми

По предварительным данным УМВД, ДТП произошло в пятницу около 09.15 мск на 65 километре автодороги "Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума". Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении микроавтобусом "Газель", после чего оба автомобиля совершили съезд в кювет, а "Газель" опрокинулась. За медицинской помощью обратился один взрослый и восемь детей, пассажиров автобуса, четверо из них были госпитализированы.