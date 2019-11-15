ФАС не получала жалоб на рост розничных цен на гречку в России

"Жалоб нет", - сказал Цыганов, отвечая на соответствующий вопрос. Он указал, что антимонопольное ведомство не видит глобальных проблем на данном рынке.

"Запасы плюс ожидаемый урожай этого года полностью покрывают наши потребности. Никаких серьезных проблем быть не должно, это во-первых. Во-вторых, мы ориентируемся прежде всего на контроль на первом плече - это производитель и переработчик. В рознице конкуренция существует, можно зайти в любой магазин и посмотреть на полке, насколько отличаются цены на гречку", - отметил замглавы ФАС.

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) в конце октября опубликовал обращение к главе ФАС Игорю Артемьеву, в котором заявил, что в России происходит "неконтролируемый рост цен на гречиху", который сельхозпроизводители объясняют низким урожаем текущего года. После этого антимонопольная служба решила провести проверки производителей и переработчиков гречихи.