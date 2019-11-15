Внимание, съедобный пластик! Ученые работают над новой упаковкой

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Ученые разработали съедобную посуду. Она из крахмала и может заменить пластик. Из нового вида биоразлагаемого пластика можно делать оболочки для лекарств, посуду и упаковку. Утилизируется легко, быстро и безопасно для экологии.