Эксперт предложил обязательный осмотр металлодетектором опоздавших в школу

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Во избежание стрельбы в учебных заведениях опоздавших в школу нужно в обязательном порядке проверять ручным металлодетектором, заявил журналистам президент ассоциации "Школа без опасности" Сергей Саминский.
"Первый момент – эта личность всегда одна, он опоздавший. Нужен стопроцентный осмотр ручным металлодетектором всех опоздавших. Вторая примета – балахон одежды, большие рюкзаки, большие чемоданы, большие музыкальные инструменты в чехлах – это надо проверять обязательно, там не музыкальные инструменты могут быть, а оружие. Это обязательно камуфлированная или военизированная одежда, черные берцы, перчатки без пальцев", - рассказал Саминский.
Он добавил, что ассоциация изучила 391 случай нападения в школах во всем мире. "Необязательно (нападения совершаются - ред.) с огнестрельным оружием. В Китае режут ножами, в Германии, в Кельне, сжигают из самодельного огнемета и забрасывают копьями. Причем убивают 11 человек", - заметил Саминский.
В четверг 19-летний студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа и гендиректор охранного предприятия задержаны.