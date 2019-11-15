Эксперт предложил обязательный осмотр металлодетектором опоздавших в школу

"Первый момент – эта личность всегда одна, он опоздавший. Нужен стопроцентный осмотр ручным металлодетектором всех опоздавших. Вторая примета – балахон одежды, большие рюкзаки, большие чемоданы, большие музыкальные инструменты в чехлах – это надо проверять обязательно, там не музыкальные инструменты могут быть, а оружие. Это обязательно камуфлированная или военизированная одежда, черные берцы, перчатки без пальцев", - рассказал Саминский.