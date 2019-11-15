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РИА Новости

В Саратове свыше 50 многоквартирных домов остались без отопления

15:54 15.11.2019
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© Fotolia / koldunovaКот в кресле у батареи
Кот в кресле у батареи
© Fotolia / koldunova
Кот в кресле у батареи. Архивное фото
САРАТОВ, 15 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Свыше 50 многоквартирных домов и восемь объектов социальной сферы в пятницу остались без отопления из-за дефекта на теплосетях в Саратове, сообщили РИА Новости в пресс-службе местного филиала ПАО "Т Плюс".
По данным пресс-службы, энергетики с 13.00 (12.00 мск) приступили к восстановлению герметичности теплотрассы на пересечении улиц 2-я Садовая и Астраханская, из-за чего в районе ремонтных работ затруднено движение и временно приостановлена подача тепла в 53 многоквартирных дома и восемь социально значимых объектов.
"Дефект был выявлен на трубопроводе от Саратовской ГРЭС диаметром 400 миллиметров. На место оперативно выехала ремонтная бригада, которая локализовала поврежденный участок и приступила к его ремонту… Завершить мероприятия по устранению повреждения и запустить теплоресурс к подключенным объектам запланировано к 23.00 (22.00 мск)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что ремонтно-восстановительные работы ведутся в усиленном режиме, тепловая инспекция саратовского филиала "Энергосбыт Плюс" совместно с управляющими организациями занимается мониторингом температуры воздуха внутри оставшихся без тепла объектов.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе мэрии Саратова, в зону отключения теплоснабжения попали около 25 тысяч жителей.
Министерство строительства и ЖКХ области заявило о необходимости завершения ремонтных работ в обозначенные сроки. "Администрации города поручено организовать контроль за выполнением работ", - отмечается в сообщении.
В настоящее время в Саратове 3 градуса тепла.
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ЖКХТ ПлюсСаратовПроисшествия
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