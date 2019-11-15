В Саратове свыше 50 многоквартирных домов остались без отопления

Кот в кресле у батареи. Архивное фото

Кот в кресле у батареи

САРАТОВ, 15 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Свыше 50 многоквартирных домов и восемь объектов социальной сферы в пятницу остались без отопления из-за дефекта на теплосетях в . Свыше 50 многоквартирных домов и восемь объектов социальной сферы в пятницу остались без отопления из-за дефекта на теплосетях в Саратове , сообщили РИА Новости в пресс-службе местного филиала ПАО "Т Плюс".

По данным пресс-службы, энергетики с 13.00 (12.00 мск) приступили к восстановлению герметичности теплотрассы на пересечении улиц 2-я Садовая и Астраханская, из-за чего в районе ремонтных работ затруднено движение и временно приостановлена подача тепла в 53 многоквартирных дома и восемь социально значимых объектов.

"Дефект был выявлен на трубопроводе от Саратовской ГРЭС диаметром 400 миллиметров. На место оперативно выехала ремонтная бригада, которая локализовала поврежденный участок и приступила к его ремонту… Завершить мероприятия по устранению повреждения и запустить теплоресурс к подключенным объектам запланировано к 23.00 (22.00 мск)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ремонтно-восстановительные работы ведутся в усиленном режиме, тепловая инспекция саратовского филиала "Энергосбыт Плюс" совместно с управляющими организациями занимается мониторингом температуры воздуха внутри оставшихся без тепла объектов.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе мэрии Саратова, в зону отключения теплоснабжения попали около 25 тысяч жителей.

Министерство строительства и ЖКХ области заявило о необходимости завершения ремонтных работ в обозначенные сроки. "Администрации города поручено организовать контроль за выполнением работ", - отмечается в сообщении.