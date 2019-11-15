В Якутии водитель сбил инспектора ГИБДД и скрылся

ЯКУТСК, 15 ноя – РИА Новости. Житель Житель Якутии на стихийно организованной ледовой переправе через реку Лена наехал на инспектора ГИБДД и скрылся с места ДТП, личность водителя установлена, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД России по республике

Как отметили в ведомстве, стихийно возникший проезд через реку по маршруту "Якутск – Нижний Бестях" не является автомобильной дорогой сезонного характера и ледовой переправой. Запрещающие дорожные знаки, как и наряды ГАИ, расставлены лишь в местах официально расположенных автозимников и переправ. Многие "смельчаки" игнорируют запреты госавтоинспекции и устраивают "дикие" переправы. Только по городу Якутску их насчитывается около десяти.

В пятницу в соцсетях распространился видеоролик, на котором один из водителей, чтобы избежать наказания, наехал на госинспектора и скрылся.

"В дежурную часть ОМВД России по Мегино – Кангаласскому району в период ледостава на реке Лена поступает большое количество обращений о беспорядках и конфликтах между автомобилистами и перевозчиками пассажиров на воздушных подушках. Так, 15 ноября в 08:50 (04.50 мск) после поступления очередного заявления граждан в отдел полиции наряд ДПС выехал для проверки поступившей информации, где на стихийно возникшем проезде из-за замерзания льда водитель "Toyota Wish" не подчинился законному требованию сотрудника полиции об остановке, совершил на него наезд и скрылся с места ДТП. В результате инцидента сотрудник ГИБДД не пострадал", - рассказали в пресс-службе.

Личность нарушителя удалось установить. "Им оказался мужчина 1980 года рождения, который ранее девять раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима. В настоящее время в отношении водителя "Toyota Wish" проводится проверка по факту оставления им места ДТП и невыполнения требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства", - отметили в управлении.