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РИА Новости

Минтранс предложил выделить ГТЛК субсидии на закупку городского транспорта

15:49 15.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтобусная остановка
Автобусная остановка
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автобусная остановка. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минтранс РФ предложил выделить Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) 20 миллиардов рублей субсидий на закупку городского транспорта в период с 2020 по 2024 годы, следует из разработанного ведомством проекта постановления правительства РФ, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Минтранс направил свои предложения в Минфин и Минпромторг РФ, а также в Счетную палату. Согласно проекту правил предоставления субсидий, разработанных ведомством, госсредства предоставляются организации при условии приобретения и передачи по соглашению лизинга транспортных средств в размере суммы выпадающих доходов после предоставления скидки лизингополучателю по договорам, заключенным с 1 января 2020 года. Размер субсидии составляет 60% от цены приобретения организацией транспортных средств.
"Прогнозный объем приобретения пассажирского транспорта за 5 лет с использованием механизма субсидирования составит не менее 2,1 тысячи единиц. Общий объем инвестиций на реализацию мероприятия составит не менее 33,3 миллиарда рублей. Объем бюджетных ассигнований составляет 20 миллиардов рублей, ежегодно по 4 миллиарда рублей в период с 2020 по 2024 годы, предоставляемых ГТЛК в виде субсидии на возмещение потерь в доходах при предоставлении лизингополучателю скидки по договорам лизинга", - говорится в документе.
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Уточняется, что речь идет о закупке автобусов, троллейбусов и трамваев. При этом в 2020 году ожидается передача 458 транспортных средств, в 2021 году - 438, в 2022 - 419, в 2023 - 401, в 2024 - 384.
Минтранс отмечает, что это позволит увеличить количество новых автобусов в регионах и снизить себестоимость производства наземного общественного пассажирского транспорта за счет консолидированного заказа, увеличить объемы финансирования за счет привлечения внебюджетных средств, обеспечить долгосрочную загрузку производственных мощностей российских машиностроителей.
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Государственная транспортная лизинговая компанияМинистерство промышленности и торговли РФМинистерство финансов РФМоскваРоссияЭкономика
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