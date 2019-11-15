Минтранс предложил выделить ГТЛК субсидии на закупку городского транспорта

"Прогнозный объем приобретения пассажирского транспорта за 5 лет с использованием механизма субсидирования составит не менее 2,1 тысячи единиц. Общий объем инвестиций на реализацию мероприятия составит не менее 33,3 миллиарда рублей. Объем бюджетных ассигнований составляет 20 миллиардов рублей, ежегодно по 4 миллиарда рублей в период с 2020 по 2024 годы, предоставляемых ГТЛК в виде субсидии на возмещение потерь в доходах при предоставлении лизингополучателю скидки по договорам лизинга", - говорится в документе.