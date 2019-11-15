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РИА Новости

Около 250 тысяч жителей Бангладеша остаются без электричества из-за циклона

15:44 15.11.2019
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© Dibyangshu SarkarМестные жители после циклона в регионе Бакхали, Бангладеш. 10 ноября 2019
Местные жители после циклона в регионе Бакхали, Бангладеш. 10 ноября 2019
© Dibyangshu Sarkar
Местные жители после циклона в регионе Бакхали, Бангладеш. 10 ноября 2019
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Около 250 тысяч клиентов управления по электрификации сельских районов Бангладеша остаются без электричества спустя пять дней после того, как мощный циклон "Булбул" обрушился на южное побережье страны, сообщает интернет-издание bdnews24.
По данным издания, порывы ветра оборвали линии электропередачи еще до того, как "Булбул" прошелся по стране. В результате циклона по меньшей мере 95 тысяч километров линий электропередач были повреждены в девяти прибрежных округах, что оставило 2,5 миллиона человек без электричества.
"Тысячи электрических столбов были повреждены из-за шторма. Кабели полностью разорваны. В некоторых местах перекрыты дороги из-за выкорчеванных деревьев. Линия питания, которую мы строили в течение последних пяти лет, серьезно пострадала", – приводит издание слова заместителя главного инженера управления по электрификации сельских районов Аньяна Канти Даса.
В первую очередь связь восстановили в центрах оказания услуг в чрезвычайных ситуациях, в том числе, больницах и оздоровительных комплексах. По данным управления, починка поврежденных линий электропередачи в округах Барисал, Пироджпур и Багерхат может занять еще несколько дней. Пока многие жители пользуются солнечными батареями, кто-то фонарями и свечами. К работе подключились тысячи сотрудников.
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Кроме того, перестали работать 3 тысячи вышек сотовой связи, часть из них уже возобновили функционирование, но люди все равно не могут использовать мобильные телефоны, так как их невозможно зарядить.
Больше всего пострадали малые и средние предприятия в сельской местности.
Ранее сообщалось, что число жертв циклона "Булбул" в Бангладеше достигло 13 человек. По данным на вторник, бушующая стихия повредила около 100 тысяч домов в 13 южных районах Бангладеш, выкорчевала тысячи деревьев, а осадки затопили места для рыбного промысла. Свыше 2,1 миллиона бенгальцев были эвакуированы.
"Булбул" изначально считался "очень сильным циклоном", но впоследствии ослаб, когда обрушился на территорию Бангладеш поздно вечером в субботу.
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