В Красноярске пропал тринадцатилетний подросток

КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Полиция разыскивает 13-летнего подростка, пропавшего в четверг в Ленинском районе Красноярска, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
"Организованы поисковые группы, опрашиваем знакомых, родственников, осматриваем места возможного пребывания мальчика", - сказал собеседник агентства.
По данным группы поискового отряда "Лиза Алерт" Красноярского края в социальной сети "ВКонтакте", пропавший подросток нуждается в медицинской помощи.
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