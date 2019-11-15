Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T15:44Z
https://ria.ru/20191115/1560985098.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1036x0_80_0_0_5b7a62c21a388ab190266888cccc1d84.jpg
РИА Новости

В Красноярске пропал тринадцатилетний подросток

15:44 15.11.2019
311
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Полиция разыскивает 13-летнего подростка, пропавшего в четверг в Ленинском районе Красноярска, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
"Организованы поисковые группы, опрашиваем знакомых, родственников, осматриваем места возможного пребывания мальчика", - сказал собеседник агентства.
По данным группы поискового отряда "Лиза Алерт" Красноярского края в социальной сети "ВКонтакте", пропавший подросток нуждается в медицинской помощи.
Сайт Следственного комитета РФ
12 ноября, 16:38
На сайте СК запустили проект по поиску пропавших детей
020202
Обсудить 0
Ленинский районРоссияКрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Медицинский работник производит анализ крови
В ставропольской больнице пациентов, среди которых дети, заразили ВИЧ
Экс солистка рок-группы Маневры Надира Садыкова
Солистку группы "Маневры" и ее мать нашли мертвыми в Москве, сообщают СМИ
Зал, суд, заседание, кресло судьи, документы
В Бурятии экс-полицейским вынесли приговор за гибель подростка после пыток
Автомобиль полиции
В Якутии водитель сбил инспектора ГИБДД и скрылся
Режиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Серебренников заявил, что не занимался бухгалтерией в "Седьмой студии"
Кот в кресле у батареи
В Саратове свыше 50 многоквартирных домов остались без отопления
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
В Белоруссии решили отказаться от производства биодизеля
Место нападения насильника на врача в Саратове
Обвиняемому в изнасиловании врача в Саратове продлили арест до 16 декабря
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Уфе спустя 20 дней не нашли пропавших с отцом детей
Вид на порт Барселоны
В Барселоне обнаружили полтонны кокаина в контейнере с рыбьим жиром
Петр Порошенко
Порошенко не пришел на допрос по делу об Иловайской трагедии в Донбассе
Автобусная остановка
Минтранс предложил выделить ГТЛК субсидии на закупку городского транспорта
Гречневая каша
ФАС не получала жалоб на рост розничных цен на гречку в России
ДТП с участием школьного автобуса в Гусь-Хрустальном
Под Владимиром изучат состояние дороги, где опрокинулся автобус с детьми
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
03:14РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"
03:09Японского журналиста расстроило посещение "завоеванного" Сахалина
Лента новостейМолния