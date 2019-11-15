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РИА Новости

В ставропольской больнице пациентов, среди которых дети, заразили ВИЧ

15:41 15.11.2019
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© РИА Новости / Павел ЛисицынМедицинский работник производит анализ крови
Медицинский работник производит анализ крови
© РИА Новости / Павел Лисицын
ПЯТИГОРСК, 15 ноя - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ставропольского края после проведенной проверки в больнице Буденновска, где несколько пациентов, среди которых дети, заразились ВИЧ, выявило нарушения при выполнении медицинских манипуляций и соблюдению санитарных требований в инфекционном отделении, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация, что в 2018 году в больнице Буденновска пятеро пациентов заразились ВИЧ.
"По делу о заражении пациентов ВИЧ в больнице Буденновска предварительное следствие завершено. Дело передано прокурору. Минздрав Ставропольского края не обвиняет в произошедшем сотрудников отделения, оставляя это право судебной инстанции", - отметили в ведомстве.
По информации минздрава, по факту случившегося министерством здравоохранения совместно с Роспотребнадзором и краевым центром СПИД сразу же было начато эпидемиологическое расследование по установлению причинно-следственных связей заболевания ВИЧ-инфекцией, создана межведомственная комиссия по эпидемиологическому расследованию случаев заболевания ВИЧ.
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"Сотрудники министерства здравоохранения Ставрополья провели проверки выполнения требований биологической безопасности при оказании медпомощи в медорганизациях, а также профессионального уровня медсестер, акушерок, внеочередную аттестацию среднего медицинского персонала краевого центра специализированных видов помощи №1 города Буденновска. Был установлен ряд нарушений сотрудниками инфекционного отделения при выполнении медицинских манипуляций и соблюдению санитарных требований", - добавили в минздраве.
По данным ведомства, по факту выявленных нарушений административные и дисциплинарные взыскания получили ответственные должностные лица.
"Все пострадавшие взяты на диспансерный учет в краевой Центр СПИД и получают бесплатно необходимую антиретровирусную терапию. Важно, что у детей, благодаря своевременно начатому лечению, болезнь не проявляется, они нормально развиваются и живут полноценной жизнью. Вопрос контроля за соблюдением санитарного законодательства в медорганизациях края в части соблюдения требований по профилактике гемоконтактных инфекций на особом контроле краевого минздрава", - отметили в минздраве.
Распространение ВИЧ-инфекции
2 ноября 2016, 19:38
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СтавропольеРоспотребнадзорБуденновскПроисшествия
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