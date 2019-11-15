В ставропольской больнице пациентов, среди которых дети, заразили ВИЧ

ПЯТИГОРСК, 15 ноя - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ставропольского края после проведенной проверки в больнице Министерство здравоохранения Ставропольского края после проведенной проверки в больнице Буденновска , где несколько пациентов, среди которых дети, заразились ВИЧ , выявило нарушения при выполнении медицинских манипуляций и соблюдению санитарных требований в инфекционном отделении, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация, что в 2018 году в больнице Буденновска пятеро пациентов заразились ВИЧ.

"По делу о заражении пациентов ВИЧ в больнице Буденновска предварительное следствие завершено. Дело передано прокурору. Минздрав Ставропольского края не обвиняет в произошедшем сотрудников отделения, оставляя это право судебной инстанции", - отметили в ведомстве.

По информации минздрава, по факту случившегося министерством здравоохранения совместно с Роспотребнадзором и краевым центром СПИД сразу же было начато эпидемиологическое расследование по установлению причинно-следственных связей заболевания ВИЧ-инфекцией, создана межведомственная комиссия по эпидемиологическому расследованию случаев заболевания ВИЧ.

"Сотрудники министерства здравоохранения Ставрополья провели проверки выполнения требований биологической безопасности при оказании медпомощи в медорганизациях, а также профессионального уровня медсестер, акушерок, внеочередную аттестацию среднего медицинского персонала краевого центра специализированных видов помощи №1 города Буденновска. Был установлен ряд нарушений сотрудниками инфекционного отделения при выполнении медицинских манипуляций и соблюдению санитарных требований", - добавили в минздраве.

По данным ведомства, по факту выявленных нарушений административные и дисциплинарные взыскания получили ответственные должностные лица.