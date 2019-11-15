В "Аэрофлоте" прокомментировали инцидент с самолетами в "Шереметьево"

Самолет Airbus A-320 задел другой самолет на рулежной полосе в московском аэропорту "Шереметьево"

© Фото : Московское межрегиональное управление на транспорте СК РФ Самолет Airbus A-320 задел другой самолет на рулежной полосе в московском аэропорту "Шереметьево"

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Касание принадлежащих Касание принадлежащих "Аэрофлоту" самолетов Airbus А320, прибывшего из Минска, и стоящего Airbus А321 на рулежной дорожке в "Шереметьево" было минимальным, пассажиры удара не почувствовали, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Прилетевший из Минска Airbus A320 задел другой самолет на рулежной полосе в московском аэропорту "Шереметьево", никто не пострадал, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб региона. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Самолеты получили незначительные повреждения.

"Утром 15 ноября в аэропорту "Шереметьево" самолёт А320, прибывший из Минска, во время заруливания на место стоянки слегка соприкоснулся законцовками крыла с рядом стоящим самолётом А321. Касание было минимальным, пассажиры не почувствовали удара", - сообщили в "Аэрофлоте". Собеседник агентства уточнил, что оба воздушных судна принадлежат авиакомпании.

"Постановка воздушного судна на место стоянки осуществлялась по командам сотрудника компании "Шереметьево Хэндлинг", - добавили в пресс-службе.