Каталонские радикалы планируют провести новые акции протеста 16 ноября

БАРСЕЛОНА, 15 ноя – РИА Новости. Радикальное движение, добивающееся независимости Каталонии, объявило о проведении новых акций протеста в выходные и обещает устроить "полную блокаду".
"В эту субботу готовьтесь блокировать", - говорится в сообщении Комитетов защиты республики в Twitter, о времени и месте проведения акций они собираются информировать в социальных сетях.
Движение, добивающееся независимости Каталонии и стоящее за беспорядками в регионе, призвало своих сторонников надеть удобную одежду "без символики", запастись едой и водой.
На этой неделе радикалы по призыву другого движения "Демократическое цунами" в течение трех дней блокировали трассу из Испании во Францию, были задержаны 19 человек. Полиция провела расследования в отношении почти тридцати человек, в том числе двух племянников главы женералитета Кима Торры, их дела будет рассматривать суд.
Митингующие на этой неделе также каждую ночь перекрывают дороги в Барселоне.
Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.