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РИА Новости

В Белоруссии решили отказаться от производства биодизеля

15:35 15.11.2019
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкВывеска над входом в здание белорусского государственного концерна "Белнефтехим" в Минске
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
© РИА Новости / Иван Руднев
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МИНСК, 15 ноя - РИА Новости. Предприятия белорусского госконцерна "Белнефтехим" со следующего года полностью отказываются от производства биодизельного топлива, следует из сообщения концерна.
Соответствующее заявление сделал председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков, посещая ОАО "Могилевхимволокно". "Остановившись на работе ОАО "Могилевхимволокно", руководитель концерна отметил, что в связи с отказом со следующего года от производства биодизеля условия выполнения (прогнозных - ред.) показателей для предприятия будут достаточно непростыми", - говорится в сообщении на сайте концерна.
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По данным концерна, также на встрече "Рыбаков охарактеризовал ряд аспектов внешнего и внутреннего характера, которые будут определять работу нефтехимической отрасли страны в ближайшем будущем, вплоть до 2024 года, в первую очередь речь шла о налоговом маневре Российской Федерации, ценообразовании на рынках и стоимости нефти".
В пресс-службе "Белнефтехима" РИА Новости подтвердили, что с будущего года прекратят выпуск биодизеля.
Как пояснил агентству представитель отрасли, речь идет о том, что выпуск биодизеля в 2020 году прекратят все предприятия концерна, которые до этого выпускали такую продукцию. По словам собеседника, производство биодизеля убыточно, и решение отказаться от его выпуска принято "для повышения эффективности производства" предприятий отрасли. Причем, по его данным, уже в текущем году предприятия концерна практически свернули производство биодизеля, который получается путем смешения дизельного топлива и метиловых эфиров жирных кислот.
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