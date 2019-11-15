В Белоруссии решили отказаться от производства биодизеля

МИНСК, 15 ноя - РИА Новости. Предприятия белорусского госконцерна Предприятия белорусского госконцерна "Белнефтехим" со следующего года полностью отказываются от производства биодизельного топлива, следует из сообщения концерна.

Соответствующее заявление сделал председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков, посещая ОАО "Могилевхимволокно". "Остановившись на работе ОАО "Могилевхимволокно", руководитель концерна отметил, что в связи с отказом со следующего года от производства биодизеля условия выполнения (прогнозных - ред.) показателей для предприятия будут достаточно непростыми", - говорится в сообщении на сайте концерна.

По данным концерна, также на встрече "Рыбаков охарактеризовал ряд аспектов внешнего и внутреннего характера, которые будут определять работу нефтехимической отрасли страны в ближайшем будущем, вплоть до 2024 года, в первую очередь речь шла о налоговом маневре Российской Федерации, ценообразовании на рынках и стоимости нефти".

В пресс-службе "Белнефтехима" РИА Новости подтвердили, что с будущего года прекратят выпуск биодизеля.