Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T15:30Z
https://ria.ru/20191115/1560984149.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154368/87/1543688794_0:265:3169:2048_1036x0_80_0_0_15cdbe5885fd10435c99ffa477681ee9.jpg
РИА Новости

В Карелии зафиксировали массовую гибель птиц

15:29 15.11.2019 (обновлено: 15:30 15.11.2019)
7953
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГолуби
Голуби
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Голуби. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Власти Карелии инициировали проверку в городе Сегежа, где зафиксирована массовая гибель птиц, сообщает в пятницу пресс-служба правительства республики.
В течение последних дней в социальных сетях жители карельского города Сегежа опубликовали несколько снимков с мертвыми птицами. Местное население связывает массовую гибель птиц с выбросами местного целлюлозно-бумажного комбината.
"Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения информирует, что государственными органами власти и предприятиями республики приняты экстренные меры для нормализации ситуации в Сегеже", - говорится в сообщении.
В правительстве республики отмечают, что в настоящий момент на Сегежском ЦБК проводится проверка и определяется уровень вредного воздействия на окружающую среду.
Как пояснил РИА Новости депутат законодательного собрания Карелии от города Сегежа Андрей Рогалевич, инцидент может быть связан с выбросом в атмосферу сероводорода.
Махачкала
7 ноября, 19:07
Назван самый пыльный город России
"Мне еще три дня назад позвонили местные жители и рассказали, что начали падать птицы. Я не орнитолог, мне сложно судить о причинах. Я посоветовал им пойти к ветеринару и отдать трупы на исследование. Подозреваю, что это может быть связано с повышенной концентрацией сероводорода. Так уже было в 2016 году. А на этой неделе в Сегеже даже снег пожелтел", - сказал Рогалевич.
Сегежским ЦБК владеет Segezha Group (входит в АФК "Система") – один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины.
Завод в Челябинске
13 ноября, 10:07
В Челябинской области завод оштрафовали за загрязнение воздуха
1011199
Обсудить 0
МоскваСегежаКарелияПроисшествия
Рекомендуем
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Sarah Skinner. Работа победителя конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019
Хватай и беги! Самые смешные фото дикой природы 2019 года
Аль Бара Шишани
СБУ сообщила о задержании одного из ключевых руководителей ИГ*
Волчье логово в лесу Гёрлиц, Польша
Археологи рассказали о находке в ставке Гитлера
Сергей Горбунов
Умер один из создателей российской агентской журналистики Сергей Горбунов
Тигренок в сафари-парке Тайган в Белогорском районе
В Совфеде прокомментировали ситуацию с крымским зоопарком
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время общения с местными жителями в селе Санниково Алтайского края
Алтайская пенсионерка рассказала о реакции односельчан на жалобу Медведеву
Здание президиума Российской Академии наук в Москве
РАН объявила имена новых академиков
Соколова привезли на Мойку для проведения следственных действий
Опубликовано видео следственного эксперимента с Соколовым
Трамваи на одной из улиц в Москве
В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Медведчук прокомментировал закрытие телеканалов на Украине
Запуск ракеты Калибр
Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
Анастасия Суббота
Участницу "Мисс Вселенная" от Украины не пустили в США
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Взрывы в городе Балаклея Харьковской области
При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
03:14РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"
03:09Японского журналиста расстроило посещение "завоеванного" Сахалина
Лента новостейМолния