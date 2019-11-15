В Карелии зафиксировали массовую гибель птиц

"Мне еще три дня назад позвонили местные жители и рассказали, что начали падать птицы. Я не орнитолог, мне сложно судить о причинах. Я посоветовал им пойти к ветеринару и отдать трупы на исследование. Подозреваю, что это может быть связано с повышенной концентрацией сероводорода. Так уже было в 2016 году. А на этой неделе в Сегеже даже снег пожелтел", - сказал Рогалевич.