В Карелии зафиксировали массовую гибель птиц

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Власти Карелии инициировали проверку в городе Сегежа, где зафиксирована массовая гибель птиц, сообщает в пятницу пресс-служба правительства республики.
В течение последних дней в социальных сетях жители карельского города Сегежа опубликовали несколько снимков с мертвыми птицами. Местное население связывает массовую гибель птиц с выбросами местного целлюлозно-бумажного комбината.
"Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения информирует, что государственными органами власти и предприятиями республики приняты экстренные меры для нормализации ситуации в Сегеже", - говорится в сообщении.
В правительстве республики отмечают, что в настоящий момент на Сегежском ЦБК проводится проверка и определяется уровень вредного воздействия на окружающую среду.
Как пояснил РИА Новости депутат законодательного собрания Карелии от города Сегежа Андрей Рогалевич, инцидент может быть связан с выбросом в атмосферу сероводорода.
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"Мне еще три дня назад позвонили местные жители и рассказали, что начали падать птицы. Я не орнитолог, мне сложно судить о причинах. Я посоветовал им пойти к ветеринару и отдать трупы на исследование. Подозреваю, что это может быть связано с повышенной концентрацией сероводорода. Так уже было в 2016 году. А на этой неделе в Сегеже даже снег пожелтел", - сказал Рогалевич.
Сегежским ЦБК владеет Segezha Group (входит в АФК "Система") – один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины.
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