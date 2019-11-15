ЕИБ выделит 1,5 миллиарда евро на проекты по возобновляемой энергии

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости, Мария Князева. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) намерен выделить 1,5 миллиарда евро на ряд проектов в области возобновляемой энергетики в странах Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) намерен выделить 1,5 миллиарда евро на ряд проектов в области возобновляемой энергетики в странах ЕС и за его пределами, говорится в сообщении ЕИБ.

ЕИБ - это государственный инвестиционный банк Евросоюза, он оказывает поддержку проектам как внутри ЕС, так и за его пределами. Накануне банк принял решение прекратить с конца 2021 года финансировать новые проекты в области ископаемых видов топлива.

"ЕИБ согласился выделить 1,5 миллиарда евро нового финансирования для поддержки проектов в области возобновляемой энергии и энергоэффективности во всем мире", - говорится в релизе.