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РИА Новости

ЕИБ выделит 1,5 миллиарда евро на проекты по возобновляемой энергии

15:27 15.11.2019
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© РИА Новости / Алексей ПавлишакВетрогенераторы
Ветрогенераторы
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Ветрогенераторы. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости, Мария Князева. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) намерен выделить 1,5 миллиарда евро на ряд проектов в области возобновляемой энергетики в странах ЕС и за его пределами, говорится в сообщении ЕИБ.
ЕИБ - это государственный инвестиционный банк Евросоюза, он оказывает поддержку проектам как внутри ЕС, так и за его пределами. Накануне банк принял решение прекратить с конца 2021 года финансировать новые проекты в области ископаемых видов топлива.
"ЕИБ согласился выделить 1,5 миллиарда евро нового финансирования для поддержки проектов в области возобновляемой энергии и энергоэффективности во всем мире", - говорится в релизе.
Среди этих направлений - поддержка новых ветровых электростанций в Австрии и Ливане, 15 новых солнечных электростанций в Испании, а также участие в небольших проектах в области возобновляемых источников энергии во Франции, Казахстане, на Южном Кавказе, в Латинской Америке и Африке, уточняет банк.
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Европейский инвестиционный банкЕвросоюзЭкономика
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