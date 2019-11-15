Рада отказалась отменить закон для выделения ГТС из "Нафтогаза"

КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Парламент Парламент Украины отказался отменить принятый в конце октября закон, который позволит до конца года завершить процедуры по созданию независимого оператора ГТС путем его выделения из структуры НАК "Нафтогаз Украины" , решение об отмене документа поддержали лишь 57 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Депутат оппозиционной фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко ранее зарегистрировал в Верховной раде проект постановления об отмене голосования за этот закон. Согласно процедуре, спикер парламента не может подписать закон и передать его президенту, пока Рада не рассмотрит это постановление.

Документ предусматривает запрет на приватизацию, концессию, аренду и управление третьими сторонами ОГТС. Это открывает путь к подписанию контракта на транзит газа с "Газпромом" по европейским правилам после сертификации этого оператора ЕС.

Как отмечается в пояснительной записке к документу на сайте Верховной рады, закон разработан для выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа и электроэнергии и обеспечения деятельности оператора ГТС по протоколу о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического сообщества. При разработке документа учитывались соответствующие положения соглашения об ассоциации между Украиной с ЕС по атомной энергии.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что секретариат Энергетического сообщества уже подтвердил соответствие этого документа требованиям Третьего энергопакета ЕС и рекомендовал его к скорейшему принятию.

По его словам, после принятия законопроекта ГТС Украины будет сохранена в госсобственности, а Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), получит расширенные полномочия для мониторинга и контроля независимого оператора ГТС.