Рада отказалась отменить закон для выделения ГТС из "Нафтогаза"

КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Парламент Украины отказался отменить принятый в конце октября закон, который позволит до конца года завершить процедуры по созданию независимого оператора ГТС путем его выделения из структуры НАК "Нафтогаз Украины", решение об отмене документа поддержали лишь 57 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Депутат оппозиционной фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко ранее зарегистрировал в Верховной раде проект постановления об отмене голосования за этот закон. Согласно процедуре, спикер парламента не может подписать закон и передать его президенту, пока Рада не рассмотрит это постановление.
Документ предусматривает запрет на приватизацию, концессию, аренду и управление третьими сторонами ОГТС. Это открывает путь к подписанию контракта на транзит газа с "Газпромом" по европейским правилам после сертификации этого оператора ЕС.
Как отмечается в пояснительной записке к документу на сайте Верховной рады, закон разработан для выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа и электроэнергии и обеспечения деятельности оператора ГТС по протоколу о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического сообщества. При разработке документа учитывались соответствующие положения соглашения об ассоциации между Украиной с ЕС по атомной энергии.
Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что секретариат Энергетического сообщества уже подтвердил соответствие этого документа требованиям Третьего энергопакета ЕС и рекомендовал его к скорейшему принятию.
По его словам, после принятия законопроекта ГТС Украины будет сохранена в госсобственности, а Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), получит расширенные полномочия для мониторинга и контроля независимого оператора ГТС.
С 1 июля 2019 года начался предпоследний этап проекта по подготовке к отделению оператора ГТС Украины в отдельное юридическое лицо. Функцию технической эксплуатации газотранспортной системы передали из АО "Укртрансгаз" в отдельную компанию ООО "Оператор ГТС Украины". К концу этого года новый оператор должен получить лицензии на осуществление деятельности и пройти сертификацию. Финальным этапом анбандлинга станет вывод ООО "Оператор ГТС Украины" из состава группы "Нафтогаз" и его передача в собственность и управление государственной компании ОАО "Магистральные газопроводы Украины", подчиненной министерству финансов страны.