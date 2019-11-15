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РИА Новости

Бразилия дорожит своим статусом в БРИКС, заявил эксперт

15:21 15.11.2019
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© РИА Новости / Константин Завражин/Российская газета/POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время саммита БРИКС
© РИА Новости / Константин Завражин/Российская газета/POOL
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бразилия дорожит своим статусом в БРИКС, который, в том числе, способствует развитию страны, полагает научный руководитель Института Латинской Америки РАН, член-корреспондент РАН Владимир Давыдов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением об охлаждении интереса нового руководства Бразилии к взаимодействию с Россией на фоне углубления диалога с Соединенными Штатами.
"Поведение Болсонару (президент Бразилии – ред.), поведение Бразилии в этом раунде бразильского президентства БРИКС – это очень серьезный позитивный симптом. Несмотря на заигрывание с США, апелляцию к Западу, солидарность и присутствие в БРИКС остаются у лидеров, которые занимают отнюдь не близкие нам идеологические позиции", - отметил Давыдов на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
По его словам, национальный проект "Великая держава Бразилия" нуждается в присутствии в серьезных международных форматах. "БРИКС – это очень серьезный формат, и элита Бразилии не готова жертвовать этой козырной картой", - подчеркнул он.
Давыдов добавил, что членство в БРИКС укрепляет авторитет Бразилии и показывает ее способность вести не провинциально-региональную, а глобальную политику. "Так Бразилия получает доступ к механизмам глобального регулирования, а если этого нет – претензии на великодержавие удовлетворить просто невозможно", - заключил он.
Саммит БРИКС с участием глав Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР прошел 13 и 14 ноября в столице Бразилии. В 2020 году председательство в БРИКС перейдет к России.
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Саммит БРИКС в БразилииЖаир БолсонаруВладимир ДавыдовБРИКСВладимир ПутинВ мире
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