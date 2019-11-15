Бразилия дорожит своим статусом в БРИКС, заявил эксперт

Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время саммита БРИКС

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бразилия дорожит своим статусом в БРИКС , который, в том числе, способствует развитию страны, полагает научный руководитель Института Латинской Америки РАН, член-корреспондент РАН Владимир Давыдов

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением об охлаждении интереса нового руководства Бразилии к взаимодействию с Россией на фоне углубления диалога с Соединенными Штатами.

"Поведение Болсонару (президент Бразилии – ред.), поведение Бразилии в этом раунде бразильского президентства БРИКС – это очень серьезный позитивный симптом. Несмотря на заигрывание с США, апелляцию к Западу, солидарность и присутствие в БРИКС остаются у лидеров, которые занимают отнюдь не близкие нам идеологические позиции", - отметил Давыдов на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".

По его словам, национальный проект "Великая держава Бразилия" нуждается в присутствии в серьезных международных форматах. "БРИКС – это очень серьезный формат, и элита Бразилии не готова жертвовать этой козырной картой", - подчеркнул он.

Давыдов добавил, что членство в БРИКС укрепляет авторитет Бразилии и показывает ее способность вести не провинциально-региональную, а глобальную политику. "Так Бразилия получает доступ к механизмам глобального регулирования, а если этого нет – претензии на великодержавие удовлетворить просто невозможно", - заключил он.