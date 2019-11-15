Эксперт оценил идею ввести невозвратный тариф для отелей в России

"При этом останется определенное количество номерного фонда, который будет бронироваться по обычным ценам на стандартных условиях. Я уверен, что ни один отель не рискнет поставить все свои номера на невозвратный тариф, так как в условиях рыночной конкуренции он рискует вообще не дождаться клиентов", - прокомментировал ситуацию Прасов.