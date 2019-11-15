Эксперт оценил идею ввести невозвратный тариф для отелей в России

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Отельеры в России никогда не пойдут на полный переход на бронирование номерного фонда по невозвратным тарифам и будут совмещать его с бронированием по стандартным правилам, чтобы не потерять клиентов в конкурентных рыночных условиях, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.
Общественная организация "Опора России" предложила ввести в законодательство понятие "невозвратный тариф" для отелей, при котором стоимость номера при принятии такой инициативы может упасть на 20-30%, сейчас же зачастую при бронировании номеров неприехавшие гости редко требуют деньги обратно, а если и требуют - им всегда их возвращают.
Прасов рассказал, что представители гостиничного бизнеса изначально участвовали в той инициативной группе, которая выступила с предложением ввести невозвратный тариф для гостиниц, так как считают, что это абсолютно разумная практика.
"Есть масса людей, которые планируют свои поездки заранее, невозвратный тариф станет прекрасным инструментом, позволяющим бронировать проживание в отеле по более комфортной цене. И для отеля в рамках планирования операционной деятельности очень важно понимание того, что есть гость, который осуществляет бронирование, оплачивает его и гарантированно заезжает в определенное время", - пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что сегодня в отели поступает очень много заявок через онлайн-бронирование, по которым гости потом не приезжают, а продать забронированные места проживания уже невозможно. По словам эксперта, иногда пропадают массовые онлайн-заказы порядка 100 номеров, когда по таким броням не заезжает никто. В таких случаях гостиницы несут большие убытки.
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"При этом останется определенное количество номерного фонда, который будет бронироваться по обычным ценам на стандартных условиях. Я уверен, что ни один отель не рискнет поставить все свои номера на невозвратный тариф, так как в условиях рыночной конкуренции он рискует вообще не дождаться клиентов", - прокомментировал ситуацию Прасов.