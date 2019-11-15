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РИА Новости

В Бурятии экс-полицейским вынесли приговор за гибель подростка после пыток

15:18 15.11.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЗал, суд, заседание, кресло судьи, документы
Зал, суд, заседание, кресло судьи, документы
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Суд признал виновными в превышении должностных полномочий пятерых экс-полицейских в Улан-Удэ, задержавших двух молодых людей по подозрению в краже, один из которых в результате пыток захлебнулся рвотой и скончался, и приговорил их к различным срокам - от условного до восьми лет колонии, сообщает СК РФ.
По данным СК, на скамье подсудимых оказались трое бывших оперативников Сергей Плотников, Валентин Смолин и Тумэн Манибадраев, а также два экс-начальника различных отделений по Улан-Удэ Андрей Павлов и Анатолий Олоктонов.
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В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, с причинением тяжких последствий).
Следствием и судом установлено, что вечером 8 июня 2016 года в помещении магазина по улице Дарвина в Улан-Удэ сотрудники полиции Плотников, Павлов, Олоктонов, Манибадраев, Смолин, а также двое сотрудников ОМОН задержали несовершеннолетнего и его 18-летнего знакомого по подозрению в краже велосипедов. Полицейские привезли задержанных в подвал здания уголовного розыска. Применив насилие к 18-летнему юноше, они получили признательные показания и отвезли его на "места преступления", якобы совершенные им. В это время Павлов и Олоктонов завели в тот же подвал 17-летнего подростка.
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"Павлов нанес юноше не менее 20 ударов по различным частям тела. Кроме того, при помощи имеющихся предметов он перекрывал 17-летнему задержанному доступ воздуха, в результате чего у последнего сформировался рвотный позыв и возникло ограничение доступа кислорода. 9 июня 2016 года сотрудники полиции доставили тело несовершеннолетнего в приемное отделение республиканской клинической больницы... Согласно диагнозу врачей, подросток скончался, захлебнувшись рвотными массами", - говорится в сообщении.
По данным следствия, изначально обвиняемые пытались уйти от ответственности, но в результате работы следователей "практически все обвиняемые дали показания, изобличающие их в инкриминируемых преступлениях".
"Приговором суда Павлову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, Олоктонову – 4 лет лишения свободы, Смолину и Манибадраеву по 3 года лишения свободы каждому. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Плотников приговорен к 3 годам лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
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