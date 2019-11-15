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РИА Новости

Участницу "Мисс Вселенная" от Украины не пустили в США

15:13 15.11.2019 (обновлено: 16:26 15.11.2019)
42578
© Фото : страница конкурса Miss Universe Ukraine в FacebookАнастасия Суббота
Анастасия Суббота
© Фото : страница конкурса Miss Universe Ukraine в Facebook
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе отказали в получении американской визы. Об этом в фейсбуке сообщила глава оргкомитета национального отбора Анна Филимонова.
Она обратилась с открытым письмом к временному поверенному в делах США на Украине Уильяму Тейлору. Филимонова рассказала, что дату подачи документов в американское посольство назначили на 12 ноября, однако позднее из-за технического сбоя ее перенесли на 14-е.
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"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
Суббота предоставила все необходимые бумаги и ответила на вопросы сотрудника диппредставительства. Однако после этого работник посольства заявил, что "такие документы подаются уже не впервые", и без объяснения причин отказал девушке в получении визы.
"Я не хочу верить, что это было мотивировано любыми другими причинами, кроме большой занятости сотрудника, который не уделил достаточно времени нашей участнице", — написала Филимонова.
Председатель украинского оргкомитета обратилась в Тейлору с просьбой вмешаться в эту ситуацию, отметив, что Субботе необходимо прибыть в США 27 ноября.
Международный конкурс красоты "Мисс Вселенная 2019" пройдет в Атланте, штат Джорджия, с 28 ноября по 8 декабря.
Русская дворянка и царица-воин: национальные костюмы на "Мисс Вселенная"
© AFP 2019 / Lillian SuwanrumphaРоссийская участница Юлия Полячихина появилась перед зрителями в образе дворянки XIX века.
Юлия Полячихина на показе национальных костюмов на конкурсе Мисс Вселенная 2018
1 из 17
Российская участница Юлия Полячихина появилась перед зрителями в образе дворянки XIX века.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
© AFP 2019 / Lillian SuwanrumphaАнхела Понсе из Испании в наряде танцовщицы фламенко.
Показ национальных костюмов на конкурсе Мисс Вселенная 2018
2 из 17
Анхела Понсе из Испании в наряде танцовщицы фламенко.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
© AFP 2019 / Lillian SuwanrumphaЯпонка Юми Като облачилась в костюм Сейлор Мун.
Показ национальных костюмов на конкурсе Мисс Вселенная 2018
3 из 17
Японка Юми Като облачилась в костюм Сейлор Мун.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
© AP Photo / Gemunu AmarasingheПредставительница Перу Ромина Лозано предстала в образе русалки.
Показ национальных костюмов на конкурсе Мисс Вселенная 2018
4 из 17
Представительница Перу Ромина Лозано предстала в образе русалки.
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
© AFP 2019 / Lillian SuwanrumphaСабина Азимбаева, выступающая за Казахстан, вышла на сцену в золотом наряде царицы-воина.
Показ национальных костюмов на конкурсе Мисс Вселенная 2018
5 из 17
Сабина Азимбаева, выступающая за Казахстан, вышла на сцену в золотом наряде царицы-воина.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
© AFP 2019 / Lillian SuwanrumphaПредставительница Исландии Катрин Лея Еленудоттир (урожденная Екатерина Скоробогатова).
Показ национальных костюмов на конкурсе Мисс Вселенная 2018
6 из 17
Представительница Исландии Катрин Лея Еленудоттир (урожденная Екатерина Скоробогатова).
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
© AFP 2019 / Lillian SuwanrumphaМисс Бразилия Майра Диаз выбрала пестрое одеяние в традициях карнавала.
Показ национальных костюмов на конкурсе Мисс Вселенная 2018
7 из 17
Мисс Бразилия Майра Диаз выбрала пестрое одеяние в традициях карнавала.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
© AFP 2019 / Lillian SuwanrumphaЛеа Штефличкова из Чехии представила наряд в цветах национального флага.
Показ национальных костюмов на конкурсе Мисс Вселенная 2018
8 из 17
Леа Штефличкова из Чехии представила наряд в цветах национального флага.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
© AFP 2019 / Lillian SuwanrumphaКостюм участницы из Вьетнама оказался одним из самых причудливых.
Показ национальных костюмов на конкурсе Мисс Вселенная 2018
9 из 17
Костюм участницы из Вьетнама оказался одним из самых причудливых.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha"Мисс ЮАР 2018 года" Тамарин Грин на один вечер превратилась в экзотическую птицу.
Показ национальных костюмов на конкурсе Мисс Вселенная 2018
10 из 17
"Мисс ЮАР 2018 года" Тамарин Грин на один вечер превратилась в экзотическую птицу.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
© AFP 2019 / Lillian SuwanrumphaЕва Колас, представляющая Францию, на показе в национальных костюмах.
Показ национальных костюмов на конкурсе Мисс Вселенная 2018
11 из 17
Ева Колас, представляющая Францию, на показе в национальных костюмах.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
© AFP 2019 / Lillian SuwanrumphaКонкурсантка из США Сара Роуз Саммерс вышла в длинном костюме "Красной розы", но когда подошла к краю сцены, сорвала юбку и осталась в мини-платье.
Показ национальных костюмов на конкурсе Мисс Вселенная 2018
12 из 17
Конкурсантка из США Сара Роуз Саммерс вышла в длинном костюме "Красной розы", но когда подошла к краю сцены, сорвала юбку и осталась в мини-платье.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
© AFP 2019 / Lillian SuwanrumphaПредставительница Лаоса сделала ставку на зрелищность.
Показ национальных костюмов на конкурсе Мисс Вселенная 2018
13 из 17
Представительница Лаоса сделала ставку на зрелищность.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
© AFP 2019 / Lillian SuwanrumphaКонкурсантка из Коста-Рики вышла на сцену в наряде бабочки.
Показ национальных костюмов на конкурсе Мисс Вселенная 2018
14 из 17
Конкурсантка из Коста-Рики вышла на сцену в наряде бабочки.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
© AFP 2019 / Lillian SuwanrumphaУчастница из Чили воплотила образ воительницы.
Показ национальных костюмов на конкурсе Мисс Вселенная 2018
15 из 17
Участница из Чили воплотила образ воительницы.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
© AFP 2019 / Lillian SuwanrumphaДевушка из Индии вынесла на сцену на лямках огромный трон, на который потом села, показывая свой номер.
Показ национальных костюмов на конкурсе Мисс Вселенная 2018
16 из 17
Девушка из Индии вынесла на сцену на лямках огромный трон, на который потом села, показывая свой номер.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
© AFP 2019 / Lillian SuwanrumphaЭлементом костюма представительницы Таиланда стала огромная голова белого слона — одного из главных символов страны.
Показ национальных костюмов на конкурсе Мисс Вселенная 2018
17 из 17
Элементом костюма представительницы Таиланда стала огромная голова белого слона — одного из главных символов страны.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
1 из 17
Российская участница Юлия Полячихина появилась перед зрителями в образе дворянки XIX века.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
2 из 17
Анхела Понсе из Испании в наряде танцовщицы фламенко.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
3 из 17
Японка Юми Като облачилась в костюм Сейлор Мун.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
4 из 17
Представительница Перу Ромина Лозано предстала в образе русалки.
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
5 из 17
Сабина Азимбаева, выступающая за Казахстан, вышла на сцену в золотом наряде царицы-воина.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
6 из 17
Представительница Исландии Катрин Лея Еленудоттир (урожденная Екатерина Скоробогатова).
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
7 из 17
Мисс Бразилия Майра Диаз выбрала пестрое одеяние в традициях карнавала.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
8 из 17
Леа Штефличкова из Чехии представила наряд в цветах национального флага.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
9 из 17
Костюм участницы из Вьетнама оказался одним из самых причудливых.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
10 из 17
"Мисс ЮАР 2018 года" Тамарин Грин на один вечер превратилась в экзотическую птицу.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
11 из 17
Ева Колас, представляющая Францию, на показе в национальных костюмах.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
12 из 17
Конкурсантка из США Сара Роуз Саммерс вышла в длинном костюме "Красной розы", но когда подошла к краю сцены, сорвала юбку и осталась в мини-платье.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
13 из 17
Представительница Лаоса сделала ставку на зрелищность.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
14 из 17
Конкурсантка из Коста-Рики вышла на сцену в наряде бабочки.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
15 из 17
Участница из Чили воплотила образ воительницы.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
16 из 17
Девушка из Индии вынесла на сцену на лямках огромный трон, на который потом села, показывая свой номер.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
17 из 17
Элементом костюма представительницы Таиланда стала огромная голова белого слона — одного из главных символов страны.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
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Обсудить 7
Уильям ТейлорАнастасия СубботаМисс ВселеннаяДжорджияАтлантаСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Не удалось иммигрировать..))))
15 ноября, 15:16
Арсений Понфиленко
11150000
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