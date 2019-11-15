Участницу "Мисс Вселенная" от Украины не пустили в США

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Представительнице Украины на конкурсе Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе отказали в получении американской визы. Об этом в фейсбуке сообщила глава оргкомитета национального отбора Анна Филимонова.

Она обратилась с открытым письмом к временному поверенному в делах США на Украине Уильяму Тейлору. Филимонова рассказала, что дату подачи документов в американское посольство назначили на 12 ноября, однако позднее из-за технического сбоя ее перенесли на 14-е.

Суббота предоставила все необходимые бумаги и ответила на вопросы сотрудника диппредставительства. Однако после этого работник посольства заявил, что "такие документы подаются уже не впервые", и без объяснения причин отказал девушке в получении визы.

"Я не хочу верить, что это было мотивировано любыми другими причинами, кроме большой занятости сотрудника, который не уделил достаточно времени нашей участнице", — написала Филимонова.

Председатель украинского оргкомитета обратилась в Тейлору с просьбой вмешаться в эту ситуацию, отметив, что Субботе необходимо прибыть в США 27 ноября.