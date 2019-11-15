Евросоюз рассчитывает на честные и прозрачные выборы в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Евросоюз рассчитывает на проведение в Белоруссии честных и прозрачных выборов, соответствующих международным стандартам, заявила в пятницу журналистам представитель европейский дипслужбы Майя Косьянчич.
Выборы в Палату представителей назначены в Белоруссии на 17 ноября, досрочное голосование на парламентских выборах завершается 16 ноября. Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. По последним данным, число кандидатов в Белоруссии составляет 514 человек. По данным ЦИК, за три дня досрочного голосования на избирательные участки пришли 19,43% избирателей.
"Как всегда, мы будем внимательно следить за выборами, вы знаете, что наши стандарты, касающиеся выборов, очень высокие. Что касается Белоруссии, то мы ожидаем честных и транспарентных выборов в соответствии с международными стандартами. Когда выборы состоятся, мы отреагируем", - сказала Косьянчич на брифинге ЕК.
В Белоруссии на парламентских выборах зарегистрированы 28 тысяч национальных наблюдателей и более тысячи международных.