Евросоюз рассчитывает на честные и прозрачные выборы в Белоруссии

"Как всегда, мы будем внимательно следить за выборами, вы знаете, что наши стандарты, касающиеся выборов, очень высокие. Что касается Белоруссии, то мы ожидаем честных и транспарентных выборов в соответствии с международными стандартами. Когда выборы состоятся, мы отреагируем", - сказала Косьянчич на брифинге ЕК.