Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T15:11Z
https://ria.ru/20191115/1560982959.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154923/85/1549238585_105:0:702:336_1036x0_80_0_0_02313233b29d4d8f5bdbdff051ef0d3b.jpg
РИА Новости

Евросоюз рассчитывает на честные и прозрачные выборы в Белоруссии

15:11 15.11.2019
286
© Фото : European UnionОфициальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич
Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич
© Фото : European Union
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Евросоюз  рассчитывает на проведение в Белоруссии честных и прозрачных выборов, соответствующих международным стандартам, заявила в пятницу журналистам представитель европейский дипслужбы Майя Косьянчич.
Выборы в Палату представителей назначены в Белоруссии на 17 ноября, досрочное голосование на парламентских выборах завершается 16 ноября. Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. По последним данным, число кандидатов в Белоруссии составляет 514 человек. По данным ЦИК, за три дня досрочного голосования на избирательные участки пришли 19,43% избирателей.
"Как всегда, мы будем внимательно следить за выборами, вы знаете, что наши стандарты, касающиеся выборов, очень высокие. Что касается Белоруссии, то мы ожидаем честных и транспарентных выборов в соответствии с международными стандартами. Когда выборы состоятся, мы отреагируем", - сказала Косьянчич на брифинге ЕК.
В Белоруссии на парламентских выборах зарегистрированы 28 тысяч национальных наблюдателей и более тысячи международных.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
5 ноября, 18:30
Глава МИД Белоруссии призвал ЕС приступить к работе над базовым соглашением
181002
Обсудить 2
ЕвросоюзБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
В Белоруссии решили отказаться от производства биодизеля
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Кипр экстрадировал россиянина, обвиняемого в хищении 150 миллионов рублей
Анастасия Суббота
Участницу "Мисс Вселенная" от Украины не пустили в США
Акция протеста в Боливии
Эксперт рассказал об опасности этнического фактора беспорядков в Боливии
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время саммита БРИКС
Бразилия дорожит своим статусом в БРИКС, заявил эксперт
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский предложил Лукашенко "воссоединить Русь и Беларусь"
Печерский районный суд города Киева
Украинским чиновникам избрали меры пресечения по делу о плохих бронежилетах
Декоративный поросенок
В крымском зоопарке уничтожили карликовых свиней
Акции протеста в Барселоне
Опрос выявил снижение числа выступающих за независимость каталонцев до 40%
Украинские военные
Националисты вернулись на участок отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Работница завода на Кубани лишилась скальпа из-за попавших в станок волос
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
"Нафтогаз" ответил на слова Путина о риске срыва транзита
Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны
Каталонские радикалы планируют провести новые акции протеста 16 ноября
Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич
В ЕС заявили, что следят за ситуацией со свободой СМИ на Украине
Вид на порт Барселоны
В Барселоне обнаружили полтонны кокаина в контейнере с рыбьим жиром
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
03:14РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"
03:09Японского журналиста расстроило посещение "завоеванного" Сахалина
Лента новостейМолния