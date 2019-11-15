Работница завода на Кубани лишилась скальпа из-за попавших в станок волос

"Женщина наклонилась над движущимися частями станка, в связи с чем ее волосы были намотаны на движущийся вал. В результате произошла механическая ампутация кожного покрова головы работницы. В настоящее время 35-летняя женщина находится в лечебном учреждении, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Причиной произошедшего явились допущенные нарушения требований охраны труда", - отмечается в сообщении.