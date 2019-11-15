Работница завода на Кубани лишилась скальпа из-за попавших в станок волос

КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Работница предприятия в кубанском Армавире лишилась кожи на голове, так как ее волосы намотались на вал станка, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
"Следственным отделом по городу Армавиру СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по… статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, утром 13 октября в цехе предприятия города по производству бумажных изделий женщина завершила работу и приступила к уборке станка по обандероливанию туалетной бумаги.
"Женщина наклонилась над движущимися частями станка, в связи с чем ее волосы были намотаны на движущийся вал. В результате произошла механическая ампутация кожного покрова головы работницы. В настоящее время 35-летняя женщина находится в лечебном учреждении, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Причиной произошедшего явились допущенные нарушения требований охраны труда", - отмечается в сообщении.
По данным СУСК, следователь уже истребовал документацию об ответственных за технику безопасности, назначил судмедэкспертизу.
Пресс-служба краевой больницы сообщила об успешно проведенной операции по трансплантации пострадавшей кожи на поврежденный участок.