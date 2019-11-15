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РИА Новости

Астронавты на МКС вышли в открытый космос для ремонта альфа-спектрометра

15:11 15.11.2019
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© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Астронавты НАСА и ЕКА Эндрю Морган и Лука Пармитано начали плановый выход в открытый космос с Международной космической станции (МКС) для ремонта магнитного альфа-спектрометра (AMS), НАСА ведет прямую трансляцию на своем сайте.
Астронавты перевели скафандры в режим автономного питания в 6.39 по времени Восточного побережья США (14.39 мск). По правилам НАСА, это время официального начала выхода в открытый космос и начало отсчета его продолжительности.
Астронавт НАСА Эндрю Фойстел во время выхода в открытый космос на МКС
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Морган и Пармитано начинают серию из четырех выходов в открытый космос для ремонта инструмента по изучению космического излучения, который работает на МКС с 2011 года. Как сообщило НАСА ранее, три из четырех насосов системы охлаждения AMS вышли из строя, работа четвертого вряд ли продлится дольше нескольких месяцев. Несмотря на то, что AMS не был предназначен для ремонта в открытом космосе, специалисты надеются починить его и тем самым продлить срок его службы до 2030 года.
По плану НАСА, сегодня астронавты должны будут снять защитный щит инструмента и обеспечить доступ к его составляющим. Из-за размера щита, он не будет возращен на МКС. НАСА планирует, что следующие работы по ремонту магнитного альфа-спектрометра пройдут 22 ноября.
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Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
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