Китай получил почетный статус страны-гостя культурного форума СПбМКФ

На церемонии открытия Культурного форума, которая прошла в Эрмитаже, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец отметил, что после того, когда в 2012 году впервые был организован СПбМКФ, всего за несколько лет были достигнуты значительные успехи в содействии культурным обменам и сотрудничеству между разными странами, а также развитию индустрии культуры.