Китай получил почетный статус страны-гостя культурного форума СПбМКФ

МОСКВА, 15 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". В Санкт-Петербурге в четверг открылся VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум (СПбМКФ). Тема форума в этом году – "Культурные коды в условиях глобализации".
Форум организован Правительством РФ, Министерством культуры РФ и городским правительством Санкт-Петербурга.
В рамках СПбМКФ Китай в качестве страны-гостя проведёт ряд разнообразных культурных мероприятий, охватывающих музыку, изобразительное искусство, кино, театр, балет, музейное и цирковое искусство.
На церемонии открытия Культурного форума, которая прошла в Эрмитаже, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец отметил, что после того, когда в 2012 году впервые был организован СПбМКФ, всего за несколько лет были достигнуты значительные успехи в содействии культурным обменам и сотрудничеству между разными странами, а также развитию индустрии культуры.
Заместитель министра культуры и туризма КНР Чжан Сюй отметил, что в будущем культурные ведомства обеих стран продолжат организовывать различные перекрёстные фестивали, туры артистов и выставки, демонстрируя лучшие образцы искусства, продолжат наращивать обмены специалистами в области культуры и искусства, углублять культурный диалог, чтобы далее развивать взаимопонимание и укреплять дружбу между народами двух стран.
Восьмой международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. В Главном штабе Эрмитажа будет работать VR-пространство РИА Новости "Музей исчезнувших картин".