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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
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РИА Новости

Китай получил почетный статус страны-гостя культурного форума СПбМКФ

15:11 15.11.2019 (обновлено: 19:01 15.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПорт на Неве в Санкт-Петербурге
Порт на Неве в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 15 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". В Санкт-Петербурге в четверг открылся VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум (СПбМКФ). Тема форума в этом году – "Культурные коды в условиях глобализации".
Форум организован Правительством РФ, Министерством культуры РФ и городским правительством Санкт-Петербурга.
В рамках СПбМКФ Китай в качестве страны-гостя проведёт ряд разнообразных культурных мероприятий, охватывающих музыку, изобразительное искусство, кино, театр, балет, музейное и цирковое искусство.
На церемонии открытия Культурного форума, которая прошла в Эрмитаже, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец отметил, что после того, когда в 2012 году впервые был организован СПбМКФ, всего за несколько лет были достигнуты значительные успехи в содействии культурным обменам и сотрудничеству между разными странами, а также развитию индустрии культуры.
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Заместитель министра культуры и туризма КНР Чжан Сюй отметил, что в будущем культурные ведомства обеих стран продолжат организовывать различные перекрёстные фестивали, туры артистов и выставки, демонстрируя лучшие образцы искусства, продолжат наращивать обмены специалистами в области культуры и искусства, углублять культурный диалог, чтобы далее развивать взаимопонимание и укреплять дружбу между народами двух стран.
Восьмой международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. В Главном штабе Эрмитажа будет работать VR-пространство РИА Новости "Музей исчезнувших картин".
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Россия-Китай: ГлавноеМинистерство культуры РФКитай
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