"Интер РАО" ждет в декабре решения кабмина по модернизации ТЭС вне конкурса

"На мой личный экспертный взгляд, по квоте, если мы целимся на КОМ (проведение конкурентного отбора мощности - ред) - 15 февраля, то нужно принять решение правительству, наверное, где-то к середине декабря с учетом январских праздников... На мой взгляд, в течение месяца должно быть какое-то решение, было бы логично. Если мы уйдем за новый год, то, скорее всего, у нас под ударом окажутся сроки проведения КОМ 15 февраля 2020 года", - сказала Панина.