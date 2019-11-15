"Интер РАО" ждет в декабре решения кабмина по модернизации ТЭС вне конкурса

СОЧИ, 15 ноя - РИА Новости. "Интер РАО" ждет к середине декабря решение правительства РФ по проектам модернизации ТЭС на 2025 год вне конкурса, сообщила в ходе телефонной конференции член правления - врио руководителя блока трейдинга компании Александра Панина.
Для проектов, попавших в программу модернизации ТЭС, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей на энергорынке. В рамках программы модернизации ТЭС по общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема, 15% формирует в "ручном" режиме правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики.
Конкретный объем квоты, в рамках которой правкомиссия будет утверждать проекты на 2025 год, обсуждается. Летом Минэнерго предложило увеличить объем мощности, которую правкомиссия будет отбирать вне конкурса на 2025 год, до 2,5 ГВт.
"На мой личный экспертный взгляд, по квоте, если мы целимся на КОМ (проведение конкурентного отбора мощности - ред) - 15 февраля, то нужно принять решение правительству, наверное, где-то к середине декабря с учетом январских праздников... На мой взгляд, в течение месяца должно быть какое-то решение, было бы логично. Если мы уйдем за новый год, то, скорее всего, у нас под ударом окажутся сроки проведения КОМ 15 февраля 2020 года", - сказала Панина.
Также обсуждается изменение критериев отбора проектов вне конкурса. В эту квоту правкомиссии могут попасть проекты, которые могут не пройти в рамках конкурса, но эти старые мощности модернизировать необходимо. При предыдущем ручном отборе учитывались критерии, связанные с экологией, теплоснабжением, критическим состоянием станции и его значимости для региона.