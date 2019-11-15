Главным редактором "Новой Газеты" избрали Дмитрия Муратова

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Дмитрий Муратов избран на пост главного редактора "Новой Газеты", сообщает официальный сайт издания.
Муратов уже занимал пост главреда с 1995 года по 2017 год.
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"Новым главным редактором "Новой газеты" избран Дмитрий Муратов. За его кандидатуру на выборах проголосовали большинство (51,7%) сотрудников редакции", - говорится на сайте.
На должность также претендовали действовавший до выборов главред Сергей Кожеуров и журналист Илья Азар.
Согласно уставу "Новой Газеты", как ранее сообщила пресс-служба издания, выборы главного редактора проходят каждые два года и проводятся путем тайного голосования сотрудников. -0-