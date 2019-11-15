Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T15:10Z
https://ria.ru/20191115/1560982686.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/43187/85/431878524_0:306:3011:2000_1036x0_80_0_0_2aebc2ef1198c270b5cc23a4bf6c99f2.jpg
РИА Новости

Главным редактором "Новой Газеты" избрали Дмитрия Муратова

15:10 15.11.2019
567
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДмитрий Муратов
Дмитрий Муратов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Дмитрий Муратов. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Дмитрий Муратов избран на пост главного редактора "Новой Газеты", сообщает официальный сайт издания.
Муратов уже занимал пост главреда с 1995 года по 2017 год.
Президент РФ Владимир Путин
13 ноября, 00:56
Путин объявил благодарность заму главреда "Российской газеты"
"Новым главным редактором "Новой газеты" избран Дмитрий Муратов. За его кандидатуру на выборах проголосовали большинство (51,7%) сотрудников редакции", - говорится на сайте.
На должность также претендовали действовавший до выборов главред Сергей Кожеуров и журналист Илья Азар.
Согласно уставу "Новой Газеты", как ранее сообщила пресс-служба издания, выборы главного редактора проходят каждые два года и проводятся путем тайного голосования сотрудников. -0-
360013
Обсудить 1
Новая газетаДмитрий МуратовОбщество
Рекомендуем
Дуэйн Джонсон
Дуэйна "Скалу" Джонсона похоронили в социальных сетях
Ноутбук
Роскомнадзор потребовал от портала "Два.ч" удалить ряд материалов
Здание министерства юстиции РФ
Минюст признал "Север.Реалии" СМИ-иноагентом
Логотип социальной сети Facebook
Facebook больше месяца ограничивает аудиторию документального канала RTD
Медицинский работник производит анализ крови
В ставропольской больнице пациентов, среди которых дети, заразили ВИЧ
Голуби
В Карелии зафиксировали массовую гибель птиц
Запуск ракеты Калибр
Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
Кадр из фильма Верность
Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии фильма "Верность"
Глава PGNiG Петр Вожняк на конференции PGNiG в Варшаве. 17 октября 2018
В Польше рассказали, чем смогут заместить российский газ
Американский космический грузовик Dragon
США сертифицируют новые корабли для пилотируемых полетов к лету 2020 года
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
"Нафтогаз" ответил на слова Путина о риске срыва транзита
Российские космические корабли Союз и Прогресс на фоне нашей планеты
США заплатили России за полеты астронавтов почти четыре миллиарда долларов
Декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский вручает статуэтку богини вестей Ириды заместителю Председателя Правления РИА Новости Сергею Горбунову.
Многие "золотые перья" начинали карьеру у Горбунова, заявил Волин
Выход в открытый космос астронавтов NASA
Астронавты НАСА в 2020 году запланировали шесть выходов в космос
Сергей Горбунов
Умер один из создателей российской агентской журналистики Сергей Горбунов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
03:14РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"
03:09Японского журналиста расстроило посещение "завоеванного" Сахалина
Лента новостейМолния