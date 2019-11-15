Главным редактором "Новой Газеты" избрали Дмитрия Муратова

Муратов уже занимал пост главреда с 1995 года по 2017 год.

"Новым главным редактором "Новой газеты" избран Дмитрий Муратов. За его кандидатуру на выборах проголосовали большинство (51,7%) сотрудников редакции", - говорится на сайте.

На должность также претендовали действовавший до выборов главред Сергей Кожеуров и журналист Илья Азар.