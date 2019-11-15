Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика
Удмуртская Республика
2019-11-15T15:09Z
https://ria.ru/20191115/1560982584.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155806/41/1558064182_0:35:2730:1571_1036x0_80_0_0_f0b1382d0723d1aeba84d4f5992f1af7.jpg
РИА Новости

Удмуртия получит 45 млн рублей на обучение людей предпенсионного возраста

15:09 15.11.2019
23
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
УФА, 15 ноя - РИА Новости. Федеральный центр в 2020 году выделит Удмуртии 45 миллионов рублей на обучение людей предпенсионного возраста, на сегодняшний день переквалифицироваться желают более тысячи предпенсионеров, сообщили в пресс-службе главы республики.
"На профессиональную подготовку и повышение квалификации предпенсионеров в 2020 году Удмуртия ожидает получение порядка 45 миллионов рублей из федерального центра. Всего на данный момент заключены контракты на обучение и переквалификацию с 1200 жителями Удмуртии. Разработаны программы повышения квалификации для разных категорий специалистов", - сообщает пресс-служба руководства Удмуртии.
Отмечается, что в настоящее время более 100 работников предпенсионного возраста завода "Купол" уже начали проходить курсы в рамках программы "Старшее поколение", предусмотренной нацпроектом "Демография".
"Желающие обучаются финансовым основам, компьютерной грамотности, информационным технологиям. Занятия проходят два раза в неделю. Эти курсы направлены на то, чтобы у людей была не просто основа, а они четко ориентировались в этом море финансовых предложений и правильно вкладывали свои деньги. К переобучению сегодня также присоединились заводы "Ижсталь", "Аксион-холдинг", "Элеконд" и ряд других предприятий Удмуртии", - говорится в сообщении пресс-службы.
Власти Удмуртии напоминают, что одной из ключевых задач национального проекта "Демография", инициированного "майским" указом президента РФ, является создание комфортной и полноценной среды проживания для людей старшего поколения. "Речь идет далеко не только о материальной стороне вопроса. В первую очередь важно изменить отношение общества к старению и пожилым людям, научиться принимать возраст как неизбежный, но вполне совместимый с нормальной жизнью факт", - поясняется в сообщении.
Глава Удмуртии Александр Бречалов
14 ноября, 21:32Удмуртская Республика
Силуанов наградил главу Удмуртии за развитие экспорта
000000
Обсудить 0
Удмуртская РеспубликаУдмуртияРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС
"Интер РАО" ждет в декабре решения кабмина по модернизации ТЭС вне конкурса
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Предприятие Росатома стало оператором по обращению с опасными промотходами
Ветрогенераторы
ЕИБ выделит 1,5 миллиарда евро на проекты по возобновляемой энергии
ДТП с участием школьного автобуса в Гусь-Хрустальном
Под Владимиром изучат состояние дороги, где опрокинулся автобус с детьми
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время саммита БРИКС
Бразилия дорожит своим статусом в БРИКС, заявил эксперт
Туристы в номере отеля
Эксперт оценил идею ввести невозвратный тариф для отелей в России
Подписание договора
Онлайн-медиа России и КНР подписали "Усийскую декларацию" по взаимодействию
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова встретится с Бутиной в понедельник
Дмитрий Муратов
Главным редактором "Новой Газеты" избрали Дмитрия Муратова
Венчание. Архивное фото
Можно ли венчаться православным с католиками и протестантами?
Енот
В Екатеринбурге енот из контактного зоопарка стал донором крови
Акции протеста в Барселоне
Опрос выявил снижение числа выступающих за независимость каталонцев до 40%
Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич
В ЕС заявили, что следят за ситуацией со свободой СМИ на Украине
Декоративный поросенок
В крымском зоопарке уничтожили карликовых свиней
Площадь Независимости в Киеве
На Украине разработают законопроект о защите прав нацменьшинств
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
03:14РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"
03:09Японского журналиста расстроило посещение "завоеванного" Сахалина
Лента новостейМолния