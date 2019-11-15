Удмуртия получит 45 млн рублей на обучение людей предпенсионного возраста

УФА, 15 ноя - РИА Новости. Федеральный центр в 2020 году выделит Федеральный центр в 2020 году выделит Удмуртии 45 миллионов рублей на обучение людей предпенсионного возраста, на сегодняшний день переквалифицироваться желают более тысячи предпенсионеров, сообщили в пресс-службе главы республики.

"На профессиональную подготовку и повышение квалификации предпенсионеров в 2020 году Удмуртия ожидает получение порядка 45 миллионов рублей из федерального центра. Всего на данный момент заключены контракты на обучение и переквалификацию с 1200 жителями Удмуртии. Разработаны программы повышения квалификации для разных категорий специалистов", - сообщает пресс-служба руководства Удмуртии.

Отмечается, что в настоящее время более 100 работников предпенсионного возраста завода "Купол" уже начали проходить курсы в рамках программы "Старшее поколение", предусмотренной нацпроектом "Демография".

"Желающие обучаются финансовым основам, компьютерной грамотности, информационным технологиям. Занятия проходят два раза в неделю. Эти курсы направлены на то, чтобы у людей была не просто основа, а они четко ориентировались в этом море финансовых предложений и правильно вкладывали свои деньги. К переобучению сегодня также присоединились заводы "Ижсталь", "Аксион-холдинг", "Элеконд" и ряд других предприятий Удмуртии", - говорится в сообщении пресс-службы.