Кипр экстрадировал россиянина, обвиняемого в хищении 150 миллионов рублей

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Кипр экстрадировал в Россию мужчину, объявленного в международный розыск по обвинению в хищении 150 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ

"Сегодня, 15 ноября, по требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию гражданина РФ Бориса Сатушиева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество, в особо крупном размере) УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в сентябре 2011 года в Ставрополе Сатушиев заключил с директором строительной компании фиктивный договор займа на 150 миллионов рублей, после чего похитил эти деньги.

Сатушиев скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. В июне 2016 года Генпрокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого, который в июле 2019 года был удовлетворен.