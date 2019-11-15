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РИА Новости

Кипр экстрадировал россиянина, обвиняемого в хищении 150 миллионов рублей

15:04 15.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Кипр экстрадировал в Россию мужчину, объявленного в международный розыск по обвинению в хищении 150 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Сегодня, 15 ноября, по требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию гражданина РФ Бориса Сатушиева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество, в особо крупном размере) УК РФ", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в сентябре 2011 года в Ставрополе Сатушиев заключил с директором строительной компании фиктивный договор займа на 150 миллионов рублей, после чего похитил эти деньги.
Сатушиев скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. В июне 2016 года Генпрокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого, который в июле 2019 года был удовлетворен.
"В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Борис Сатушиев доставлен в Москву", - добавило ведомство.
Алексей Бурков
12 ноября, 22:55
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ИнтерполГенеральная прокуратура РФКипрРоссияПроисшествия
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