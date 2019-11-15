Онлайн-медиа России и КНР подписали "Усийскую декларацию" по взаимодействию

МОСКВА, 15 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Онлайн-медиа России и КНР закрепили принципы развития взаимодействия в совместной декларации, принятой по итогам III Российского-китайского форума новых медиа в городе Уси.
Документ предполагает, что медиа двух стран "будут содействовать инновациям и развитию сетевой экономики, обеспечивать сетевую безопасность, создавать систему управления Интернетом".
Стороны заявили о решимости "сформулировать принципы коммуникаций на фоне нового витка информационной революции". "Российские и китайские онлайн-медиа должны способствовать установлению нового порядка глобального распространения информации, углубить сотрудничество в объективном и всестороннем освещении региональных и международных событий", - отмечается в "Усийской декларации".
В связи с этим новые медиа России и КНР готовы "взять на себя ответственность в управлении киберпространством и совместно создать сообщество единой судьбы в киберпространстве". "Обе страны должны устойчиво уважать права в киберпространстве, соблюдать такие принципы, как сохранение мира и безопасности, содействие открытости и сотрудничеству, создание рационального порядка, чтобы внести свой интеллектуальный вклад в реформу всемирной системы управления Интернетом", - подчеркивается в документе.
IV российско-китайский форум новых медиа состоится в августе 2020 года в городе Таганрог.