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РИА Новости

Онлайн-медиа России и КНР подписали "Усийскую декларацию" по взаимодействию

15:03 15.11.2019
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© Fotolia / lichtmeisterПодписание договора
Подписание договора
© Fotolia / lichtmeister
МОСКВА, 15 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Онлайн-медиа России и КНР закрепили принципы развития взаимодействия в совместной декларации, принятой по итогам III Российского-китайского форума новых медиа в городе Уси.
Документ предполагает, что медиа двух стран "будут содействовать инновациям и развитию сетевой экономики, обеспечивать сетевую безопасность, создавать систему управления Интернетом".
Стороны заявили о решимости "сформулировать принципы коммуникаций на фоне нового витка информационной революции". "Российские и китайские онлайн-медиа должны способствовать установлению нового порядка глобального распространения информации, углубить сотрудничество в объективном и всестороннем освещении региональных и международных событий", - отмечается в "Усийской декларации".
В связи с этим новые медиа России и КНР готовы "взять на себя ответственность в управлении киберпространством и совместно создать сообщество единой судьбы в киберпространстве". "Обе страны должны устойчиво уважать права в киберпространстве, соблюдать такие принципы, как сохранение мира и безопасности, содействие открытости и сотрудничеству, создание рационального порядка, чтобы внести свой интеллектуальный вклад в реформу всемирной системы управления Интернетом", - подчеркивается в документе.
IV российско-китайский форум новых медиа состоится в августе 2020 года в городе Таганрог.
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