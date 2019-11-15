СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве пятилетней девочки в Крыму

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. опубликовал кадры с подозреваемым в убийстве пятилетней девочки в Следственный комитет опубликовал кадры с подозреваемым в убийстве пятилетней девочки в Крыму

В убийстве подозревают отчима ребенка, жителя села Кропоткино. На допросе он сознался в совершении преступления и показал, где спрятал тело.

"Я раскаялся в тот момент, когда пришел в себя и увидел, что произошло", — говорит он на видео.

Мужчина рассказал, что вывозил тело падчерицы, посадив ее одетой на заднее сиденье автомобиля. При этом на переднее сиденье он усадил своего младшего ребенка, двухлетнего сына. О мотивах преступления в видео не сообщается.