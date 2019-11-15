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РИА Новости

СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве пятилетней девочки в Крыму

14:57 15.11.2019 (обновлено: 16:23 15.11.2019)
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал кадры с подозреваемым в убийстве пятилетней девочки в Крыму.
В убийстве подозревают отчима ребенка, жителя села Кропоткино. На допросе он сознался в совершении преступления и показал, где спрятал тело.
"Я раскаялся в тот момент, когда пришел в себя и увидел, что произошло", — говорит он на видео.
Мужчина рассказал, что вывозил тело падчерицы, посадив ее одетой на заднее сиденье автомобиля. При этом на переднее сиденье он усадил своего младшего ребенка, двухлетнего сына. О мотивах преступления в видео не сообщается.
По версии следствия, мужчина убил падчерицу 12 ноября, а на следующий день пришел в полицию и заявил, что она пропала. Против подозреваемого возбудили уголовное дело об убийстве и сокрытии тела.
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ПроисшествияСКСУ СК РФ по республике КрымКрым
Популярные комментарии
Сколько ещё должно быть безнаказанно убито малышей, чтобы правоохранители опомнились и начали применять АДЕКВАТНОЕ наказание к НЕлюдям?
15 ноября, 15:57
nnop300
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