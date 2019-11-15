Самолет с премьером Болгарии аварийно сел в аэропорту Софии

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Правительственный самолет "Фалкон" с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым на борту совершил аварийную посадку в международном аэропорту города София в пятницу из-за неисправности навигационной системы, передает агентство БГНЕС.
Сообщается, что при заходе на посадку в аэропорту Софии у самолета полностью отказала навигационная система, пилоты не смогли оперативно ее перезапустить и поэтому переключились на ручной режим управления.
Посадка прошла успешно, пострадавших нет.
Помимо Борисова на борту находились члены правительственной делегации, с которыми он был с визитом в Салониках.