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РИА Новости

Самолет с премьером Болгарии аварийно сел в аэропорту Софии

14:56 15.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Болгарии Бойко Борисов. 2016 год
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. 2016 год
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Правительственный самолет "Фалкон" с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым на борту совершил аварийную посадку в международном аэропорту города София в пятницу из-за неисправности навигационной системы, передает агентство БГНЕС.
Сообщается, что при заходе на посадку в аэропорту Софии у самолета полностью отказала навигационная система, пилоты не смогли оперативно ее перезапустить и поэтому переключились на ручной режим управления.
Посадка прошла успешно, пострадавших нет.
Помимо Борисова на борту находились члены правительственной делегации, с которыми он был с визитом в Салониках.
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Бойко БорисовСофия (город)БолгарияПроисшествияВ мире
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