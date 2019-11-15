Можно ли венчаться православным с католиками и протестантами?

"Приходилось слышать мнение, что Русская православная церковь благословляет венчание православного и католички (или католика и православной), как и венчание православных с последователями других конфессий христианства. Действительно ли это так – таинства с неправославными действительны? Закреплено ли это в каких-то официальных документах РПЦ или высказываниях на самом высшем уровне?" Сергей, Москва

Отвечает известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш):

В " Основах социальной концепции Русской Православной Церкви", разделе X.2 как раз говорится об этом:

"Исходя из соображений пастырской икономии, Русская Православная Церковь как в прошлом, так и сегодня находит возможным совершение браков православных христиан с католиками, членами Древних Восточных Церквей и протестантами, исповедующими веру в Триединого Бога, при условии благословения брака в Православной Церкви и воспитания детей в православной вере. Такой же практики на протяжении последних столетий придерживаются в большинстве Православных Церквей" - и далее.

Другой вопрос, однако, состоит в том, насколько крепок и счастлив будет такой брак. И перспективы здесь, к сожалению, далеко не розовые. В том же разделе "Основ социальной концепции РПЦ" говорится:

"Общность веры супругов, являющихся членами тела Христова, составляет важнейшее условие подлинно христианского и церковного брака. Только единая в вере семья может стать "домашней Церковью", в которой муж и жена совместно с детьми возрастают в духовном совершенствовании и познании Бога. Отсутствие единомыслия представляет серьезную угрозу целостности супружеского союза".

Рассуждения о сходстве и различии между конфессиями хороши для социально-политических форумов и богословских дискуссий, а в доме, где возникла ссора, взаимное охлаждение или иной семейный конфликт, где требуется обращение к Господу за помощью, примирением и восстановлением брака, они не помогают ничуть. Каждый священник, и просто каждый здравомыслящий взрослый человек, подтвердит вам на своем и чужом опыте, как много разбито семей и пролито слез из-за непонимания этого простейшего факта.