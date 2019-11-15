Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T14:54Z
https://ria.ru/20191115/1560981208.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/62414/88/624148835_0:23:729:433_1036x0_80_0_0_29b76bc3de49409a82242912a76dd39f.jpg
РИА Новости

Украинским чиновникам избрали меры пресечения по делу о плохих бронежилетах

14:54 15.11.2019
185
© РИА Новости / Сергей ТышковецПечерский районный суд города Киева
Печерский районный суд города Киева
© РИА Новости / Сергей Тышковец
Печерский районный суд города Киева. Архивное фото
КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения пяти высокопоставленным чиновникам министерства обороны Украины, подозреваемым по делу о закупке некачественных бронежилетов для украинской армии, сообщила в пятницу пресс-служба генеральной прокуратуры.
Ранее директор Госбюро расследований Роман Труба заявил, что пять высокопоставленных чиновников министерства обороны Украины стали подозреваемыми по делу о закупке некачественных бронежилетов.
Сотрудники украинской полиции
25 марта, 15:00
Украинская полиция хочет отказаться от автоматов Калашникова
"Трем должностным лицам Минобороны избрана мера пресечения содержание под стражей с определением размера залога 76 миллионов гривен каждому (3,2 миллиона долларов - ред.)", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что еще двум чиновникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее Труба заявил, что правоохранители провели 40 обысков в рамках дела о закупке по завышенным ценам некачественных вещей для украинской армии. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" просила Генпрокуратуру возбудить уголовное дело из-за обысков по делу о закупке по завышенным ценам вещей для украинской армии.
230000
Обсудить 0
Роман ТрубаМинистерство обороны УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Декоративный поросенок
В крымском зоопарке уничтожили карликовых свиней
Акции протеста в Барселоне
Опрос выявил снижение числа выступающих за независимость каталонцев до 40%
Заседание Верховной рады Украины
Депутат Рады Верещук покинет пост представителя правительства в парламенте
Акция протеста в Боливии
Эксперт рассказал об опасности этнического фактора беспорядков в Боливии
Офис компании Нафтогаз в Киеве
Рада отказалась отменить закон для выделения ГТС из "Нафтогаза"
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. 2016 год
Самолет с премьером Болгарии аварийно сел в аэропорту Софии
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
"Нафтогаз" ответил на слова Путина о риске срыва транзита
Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич
Евросоюз рассчитывает на честные и прозрачные выборы в Белоруссии
Украинские военные
Националисты вернулись на участок отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
Анастасия Суббота
Участницу "Мисс Вселенная" от Украины не пустили в США
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Кипр экстрадировал россиянина, обвиняемого в хищении 150 миллионов рублей
Подписание договора
Онлайн-медиа России и КНР подписали "Усийскую декларацию" по взаимодействию
Украинские военные
Силовики почти сто раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Петр Порошенко
Порошенко не пришел на допрос по делу об Иловайской трагедии в Донбассе
Зал, суд, заседание, кресло судьи, документы
В Бурятии экс-полицейским вынесли приговор за гибель подростка после пыток
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
03:14РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"
03:09Японского журналиста расстроило посещение "завоеванного" Сахалина
Лента новостейМолния