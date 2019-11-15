Украинским чиновникам избрали меры пресечения по делу о плохих бронежилетах

КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения пяти высокопоставленным чиновникам министерства обороны Украины, подозреваемым по делу о закупке некачественных бронежилетов для украинской армии, сообщила в пятницу пресс-служба генеральной прокуратуры.
Ранее директор Госбюро расследований Роман Труба заявил, что пять высокопоставленных чиновников министерства обороны Украины стали подозреваемыми по делу о закупке некачественных бронежилетов.
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"Трем должностным лицам Минобороны избрана мера пресечения содержание под стражей с определением размера залога 76 миллионов гривен каждому (3,2 миллиона долларов - ред.)", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что еще двум чиновникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее Труба заявил, что правоохранители провели 40 обысков в рамках дела о закупке по завышенным ценам некачественных вещей для украинской армии. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" просила Генпрокуратуру возбудить уголовное дело из-за обысков по делу о закупке по завышенным ценам вещей для украинской армии.