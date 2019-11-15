Украинским чиновникам избрали меры пресечения по делу о плохих бронежилетах

"Трем должностным лицам Минобороны избрана мера пресечения содержание под стражей с определением размера залога 76 миллионов гривен каждому (3,2 миллиона долларов - ред.)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что еще двум чиновникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее Труба заявил, что правоохранители провели 40 обысков в рамках дела о закупке по завышенным ценам некачественных вещей для украинской армии. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" просила Генпрокуратуру возбудить уголовное дело из-за обысков по делу о закупке по завышенным ценам вещей для украинской армии.