Опрос выявил снижение числа выступающих за независимость каталонцев до 40%

МАДРИД, 15 ноя - РИА Новости. Число каталонцев, выступающих за независимость региона, с июля текущего года сократилось и на сегодняшний день чуть превышает 40%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром изучения мнения (CEO) женералитета.

Согласно опросу, 40,3% респондентов считают, что Каталония должна быть независимой. Среди тех участников исследования, которые имеют испанский паспорт (в нем участвовали как жители Каталонии с испанским гражданством, так и граждане других стран, постоянно живущие в автономном сообществе), за независимость выступают 41,9%. Против среди всех участников опроса - 49,3%, среди граждан Испании - 48,8%.

В июле, когда проводился предыдущий опрос CEO, число сторонников отделения автономного сообщества от Испании составляло 44%, противников - 48%.

На вопрос, каким именно статусом должна обладать Каталония, 31,8% респондентов заявили, что она должна быть независимым государством, 20,9% - "государством в рамках федеративной Испании", 28,1% - автономным сообществом Испании, 9,3% - регионом Испании.