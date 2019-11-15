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РИА Новости

Опрос выявил снижение числа выступающих за независимость каталонцев до 40%

14:52 15.11.2019
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкАкции протеста в Барселоне
Акции протеста в Барселоне
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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МАДРИД, 15 ноя - РИА Новости. Число каталонцев, выступающих за независимость региона, с июля текущего года сократилось и на сегодняшний день чуть превышает 40%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром изучения мнения (CEO) женералитета.
Согласно опросу, 40,3% респондентов считают, что Каталония должна быть независимой. Среди тех участников исследования, которые имеют испанский паспорт (в нем участвовали как жители Каталонии с испанским гражданством, так и граждане других стран, постоянно живущие в автономном сообществе), за независимость выступают 41,9%. Против среди всех участников опроса - 49,3%, среди граждан Испании - 48,8%.
В июле, когда проводился предыдущий опрос CEO, число сторонников отделения автономного сообщества от Испании составляло 44%, противников - 48%.
На вопрос, каким именно статусом должна обладать Каталония, 31,8% респондентов заявили, что она должна быть независимым государством, 20,9% - "государством в рамках федеративной Испании", 28,1% - автономным сообществом Испании, 9,3% - регионом Испании.
Опрос проводился с 16 сентября по 9 октября, то есть до объявления Верховным судом приговора политикам, причастным к проведению референдума о независимости в 2017 году. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек, из них 1315 - граждане Испании. Статистическая погрешность составляет 2,53%.
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