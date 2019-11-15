В Екатеринбурге енот из контактного зоопарка стал донором крови

По ее словам, у домашнего питомца Ракеты после вирусной инфекции возникли осложнения, из-за которых развилась анемия – недостаточное количество кислорода в крови. Ветеринарные специалисты, к которым обратились хозяева енота, приняли решение о переливании крови.

"Хозяева начали искать донора: обзванивали контактные зоопарки и попали на нас. Мы согласились. Сегодня встретились в клинике. Ветеринарные специалисты взяли кровь у нашего енота Зорро, проверили, что он здоров и кровь подходит. Потом ввели его в наркоз, взяли необходимое количество крови – 100 миллилитров, – это допустимая норма для животных", – рассказала Валова.

Она отметила, что Зорро вел себя спокойно во время процедур, не проявлял агрессии и не пытался никого укусить. После того, как донор вышел из-под наркоза, его отвезли обратно в зоопарк, где он пообедал с другим енотом и продолжил привычную жизнь.