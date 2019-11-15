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РИА Новости

В Екатеринбурге енот из контактного зоопарка стал донором крови

14:51 15.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕнот
Енот
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Енот. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Енот Зорро из контактного зоопарка в Екатеринбурге стал донором крови для своего собрата Ракеты, у которого ветеринары диагностировали анемию, сообщила РИА Новости зоотехник зоопарка Василиса Валова.
По ее словам, у домашнего питомца Ракеты после вирусной инфекции возникли осложнения, из-за которых развилась анемия – недостаточное количество кислорода в крови. Ветеринарные специалисты, к которым обратились хозяева енота, приняли решение о переливании крови.
Енот
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"Хозяева начали искать донора: обзванивали контактные зоопарки и попали на нас. Мы согласились. Сегодня встретились в клинике. Ветеринарные специалисты взяли кровь у нашего енота Зорро, проверили, что он здоров и кровь подходит. Потом ввели его в наркоз, взяли необходимое количество крови – 100 миллилитров, – это допустимая норма для животных", – рассказала Валова.
Она отметила, что Зорро вел себя спокойно во время процедур, не проявлял агрессии и не пытался никого укусить. После того, как донор вышел из-под наркоза, его отвезли обратно в зоопарк, где он пообедал с другим енотом и продолжил привычную жизнь.
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