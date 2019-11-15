Силовики почти сто раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские силовики почти 100 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Восьмого ноября в ДНР заявили, что украинские силовики 140 раз нарушили перемирие в регионе за неделю, выпустив по территории республики более 600 мин и снарядов.
"За неделю вооруженные формирования Украины 99 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных видов вооружения. По районам 26 населенных пунктов республики противник выпустил два танковых выстрела, 122 мины калибром 120 и 82 миллиметра... Ранения получил мирный житель 1965 года рождения и повреждено 12 жилых домостроений и объектов инфраструктуры", - сказал Басурин.
Он отметил, что все сведения с приложением фото- и видеоматериалов направлены представителям международных организаций, находящихся на территории ДНР, и в Генпрокуратуру для возбуждения уголовных дел.
"С момента объявления перемирия с 21 июля враг нарушил его 1539 раз. Всего в результате обстрелов ВФУ погибли двое и получил ранения 21 мирный житель, повреждены 299 жилых домостроений и объектов инфраструктуры", - сказал Басурин.