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РИА Новости

Депутат Рады Верещук покинет пост представителя правительства в парламенте

14:46 15.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что слагает полномочия представителя кабмина в Верховной раде Украины и сфокусируется на работе в комитете по национальной безопасности.
"С сегодняшнего дня слагаю полномочия представителя кабмина в Верховной раде. Спасибо всем, кто помогал мне в этой работе. Сфокусируюсь на работе в комитете по национальной безопасности, обороне и разведке. Спасибо всем, кто верит и помогает", - написала Верещук на своей странице в Facebook в пятницу.
Ранее Верещук заявила, что премьер-министр Алексей Гончарук планирует уволить ее с должности представителя из-за критики деятельности правительства, а также из-за не совпадающей с ним позицией относительно законопроектов, в частности по госбюджету.
Верещук была назначена представителем кабмина в Верховной раде в начале сентября.
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