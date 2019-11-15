Сотрудники МЧС локализовали пожар в Ростовской области

"В 14.20 пожар локализован на обоих участках возгорания по фронту 200 и 800 метров", - сказал он.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в районе хутора Обуховка Азовского района на площади в 4 тысячи квадратных метров. Из-за угрозы распространения огня были эвакуированы около 60 детей и воспитателей из близлежащего детского сада. Из-за сильного ветра пожару был присвоен 3 ранг.