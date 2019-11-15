Сотрудники МЧС локализовали пожар в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание сухой растительности в Азовском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 14.20 пожар локализован на обоих участках возгорания по фронту 200 и 800 метров", - сказал он.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в районе хутора Обуховка Азовского района на площади в 4 тысячи квадратных метров. Из-за угрозы распространения огня были эвакуированы около 60 детей и воспитателей из близлежащего детского сада. Из-за сильного ветра пожару был присвоен 3 ранг.
К тушению огня привлечены 114 человек и 21 единица техники.
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