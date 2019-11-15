Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T14:40Z
https://ria.ru/20191115/1560979442.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2510f83624ca1448db58253b9fc23cd1.jpg
РИА Новости

Сотрудники МЧС локализовали пожар в Ростовской области

14:39 15.11.2019 (обновлено: 14:40 15.11.2019)
165
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание сухой растительности в Азовском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 14.20 пожар локализован на обоих участках возгорания по фронту 200 и 800 метров", - сказал он.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в районе хутора Обуховка Азовского района на площади в 4 тысячи квадратных метров. Из-за угрозы распространения огня были эвакуированы около 60 детей и воспитателей из близлежащего детского сада. Из-за сильного ветра пожару был присвоен 3 ранг.
К тушению огня привлечены 114 человек и 21 единица техники.
Ликвидация лесных пожаров
Вчера, 10:53
В Крыму в районе лесного пожара ввели режим ЧС
011001
Обсудить 0
ГУ МЧС по Ростовской областиМЧС РФРостовская областьАзовский районПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник ФСБ России
Жителя Забайкалья осудили за ложное минирование торгового центра
Сотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации
В Ростовской области загорелась сухая трава
Пожар
Пожар в Азовском районе Ростовской области потушили
Статуя Фемиды
Суд в Москве начал слушать по существу иск Промсвязьбанка к экс-руководству
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Петербурге банда похитителей предстанет перед судом
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
В Раду хотят внести законопроект о противодействии дезинформации
Печерский районный суд города Киева
Украинским чиновникам избрали меры пресечения по делу о плохих бронежилетах
Заседание Верховной рады Украины
Депутат Рады Верещук покинет пост представителя правительства в парламенте
Автомобиль Следственного комитета РФ
В парке на востоке Москвы зарезали женщину, сообщил источник
Енот
В Екатеринбурге енот из контактного зоопарка стал донором крови
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Уфе спустя 20 дней не нашли пропавших с отцом детей
Участники третьего Российско-китайского форума новых медиа в городе Уси. 15 ноября 2019
Российские и китайские СМИ приняли декларацию по взаимодействию в интернете
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Курганской области в результате ДТП с грузовиком погибли четыре человека
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
"Нафтогаз" ответил на слова Путина о риске срыва транзита
Акции протеста в Барселоне
Опрос выявил снижение числа выступающих за независимость каталонцев до 40%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
03:14РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"
03:09Японского журналиста расстроило посещение "завоеванного" Сахалина
Лента новостейМолния