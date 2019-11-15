Суд в Москве начал слушать по существу иск Промсвязьбанка к экс-руководству

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы провел первые основные слушания по иску Промсвязьбанка (ПСБ) о взыскании более 282 миллиардов рублей убытков с бывших контролирующих лиц банка, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Ответчиками в иске указаны 12 физических лиц, включая экс-бенефициаров ПСБ Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также нидерландская компания Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы ранее контролировали банк. Третьими лицами в процессе участвуют Центробанк, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), бывший председатель правления ПСБ Артем Констандян и бывший руководитель временной администрации банка Дмитрий Пожидаев.

Стороны в пятницу не дошли до изложения своих правовых позиций, поскольку более двух часов заседания ушло на разрешение различных ходатайств участников процесса. Суд удовлетворил одно из них – об истребовании ряда документов ПСБ и Банка России, проясняющих финансовое состояние Промсвязьбанка накануне объявления о его санации. К рассмотрению дела суд вернется 17 января.

В пресс-службе ПСБ ранее сообщили РИА Новости, что банк направил в суд исковое заявление о взыскании убытков с контролирующих банк до 15 декабря 2017 года Дмитрия и Алексей Ананьевых, а также членов правления, топ-менеджеров и должностных лиц банка, подписывавших от его имени убыточные сделки. По мнению ПСБ, эти люди своими "неосмотрительными и неразумными действиями" причинили банку ущерб в размере более 282 миллиардов рублей.

Суд в мае в качестве обеспечительных мер наложил арест на имущество Алексея Ананьева - 12 земельных участков, семь зданий и квартир, картины известных советских художников, пять автомобилей, деньги на счетах в трех банках, доли в компаниях. Суд заморозил также активы Дмитрия Ананьева - три земельных участка, две квартиры, четыре автомобиля, доли в компаниях, квартирах и помещениях, денежные счета. Кроме того, суд арестовал два принадлежащих братьям самолета Bombardier Challenger 650. Арестовано также имущество остальных ответчиков в пределах сумм требований, предъявленных к каждому из них.