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РИА Новости

Суд в Москве начал слушать по существу иск Промсвязьбанка к экс-руководству

14:37 15.11.2019 (обновлено: 14:43 15.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы провел первые основные слушания по иску Промсвязьбанка (ПСБ) о взыскании более 282 миллиардов рублей убытков с бывших контролирующих лиц банка, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Ответчиками в иске указаны 12 физических лиц, включая экс-бенефициаров ПСБ Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также нидерландская компания Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы ранее контролировали банк. Третьими лицами в процессе участвуют Центробанк, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), бывший председатель правления ПСБ Артем Констандян и бывший руководитель временной администрации банка Дмитрий Пожидаев.
Судебный процесс
14 ноября, 13:56
Суд в Москве прекратил банкротство Ананьева, экс-бенефициара Промсвязьбанка
Стороны в пятницу не дошли до изложения своих правовых позиций, поскольку более двух часов заседания ушло на разрешение различных ходатайств участников процесса. Суд удовлетворил одно из них – об истребовании ряда документов ПСБ и Банка России, проясняющих финансовое состояние Промсвязьбанка накануне объявления о его санации. К рассмотрению дела суд вернется 17 января.
В пресс-службе ПСБ ранее сообщили РИА Новости, что банк направил в суд исковое заявление о взыскании убытков с контролирующих банк до 15 декабря 2017 года Дмитрия и Алексей Ананьевых, а также членов правления, топ-менеджеров и должностных лиц банка, подписывавших от его имени убыточные сделки. По мнению ПСБ, эти люди своими "неосмотрительными и неразумными действиями" причинили банку ущерб в размере более 282 миллиардов рублей.
Суд в мае в качестве обеспечительных мер наложил арест на имущество Алексея Ананьева - 12 земельных участков, семь зданий и квартир, картины известных советских художников, пять автомобилей, деньги на счетах в трех банках, доли в компаниях. Суд заморозил также активы Дмитрия Ананьева - три земельных участка, две квартиры, четыре автомобиля, доли в компаниях, квартирах и помещениях, денежные счета. Кроме того, суд арестовал два принадлежащих братьям самолета Bombardier Challenger 650. Арестовано также имущество остальных ответчиков в пределах сумм требований, предъявленных к каждому из них.
Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственным акционером банка является Росимущество. По состоянию на 29 ноября 2017 года Ананьевы через Promsvyaz Capital B. V. владели 50,03% акций ПСБ.
Отделение Промсвязьбанка в Москве
13 ноября, 12:04
Комитет Госдумы поддержал проект об определении ПСБ опорным банком для ОПК
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Артем КонстандянРосимуществоАгентство по страхованию вкладовПромсвязьбанкАлексей АнаньевМоскваРоссияПроисшествия
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