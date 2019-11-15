В Раду хотят внести законопроект о противодействии дезинформации

КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Законопроект о противодействии дезинформации планируют внести в Верховную раду в декабре, сообщил в пятницу министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.
Ранее Владимир Бородянский заявил, что правительство разрабатывает законопроекты, регулирующие информационное пространство и ужесточающие ответственность за фейковые новости. Президент Владимир Зеленский поручил кабинету министров до конца года разработать и внести в парламент законопроекты о урегулировании СМИ, в том числе о стандартах для новостей, о борьбе с фейками и о запрете россиянам владеть украинскими СМИ.
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"Мы хотим внести (в Верховную раду - ред.) его в декабре, то есть в одно время с новым законопроектом о медиа", - цитирует Бородянского агентство "Укринформ".
Он отметил, что эти два законопроекта имеют "разный уровень развития". Так, по его словам, будущий закон о медиа будет гораздо глубже, но при этом оба документа связаны между собой. В то же время Бородянский предложил представителям СМИ вместе работать над разработкой законопроектов, которые будут регулировать деятельность журналистов.