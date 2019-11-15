В Раду хотят внести законопроект о противодействии дезинформации

Он отметил, что эти два законопроекта имеют "разный уровень развития". Так, по его словам, будущий закон о медиа будет гораздо глубже, но при этом оба документа связаны между собой. В то же время Бородянский предложил представителям СМИ вместе работать над разработкой законопроектов, которые будут регулировать деятельность журналистов.