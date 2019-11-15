Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T14:38Z
https://ria.ru/20191115/1560978949.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156096/34/1560963434_0:357:1901:1426_1036x0_80_0_0_ed6a9ebb10447bcbb43a43a9b8550fe0.jpg
РИА Новости

Российские и китайские СМИ приняли декларацию по взаимодействию в интернете

14:34 15.11.2019 (обновлено: 14:38 15.11.2019)
336
© РИА Новости / Жанна МанукянУчастники третьего Российско-китайского форума новых медиа в городе Уси. 15 ноября 2019
Участники третьего Российско-китайского форума новых медиа в городе Уси. 15 ноября 2019
© РИА Новости / Жанна Манукян
УСИ (Китай), 15 ноя – РИА Новости. Представители средств массовой информации России и Китая приняли Усийскую совместную декларацию, которая определяет принципы взаимодействия и сотрудничества в киберпространстве, передаёт корреспондент РИА Новости.
Алексей Волин
Вчера, 13:46
Волин рассказал о следующем Российско-китайском форуме новых медиа
Документ был принят по итогам третьего Российско-китайского форума новых медиа и мероприятий по обмену новыми медиа, посвященных 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией "Новая эпоха – новая отправная точка". В форуме принимали участие представители ведущих китайских и российских СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня". Российскую делегацию возглавлял заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
Мероприятие проходило при поддержке управления по надзору за киберпространством КНР и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В ходе форума представители СМИ двух стран, а также технологических компаний обменялись мнениями и обсудили возможности сотрудничества между интернет-медиа двух стран в эпоху развития цифровых технологий.
"Интернет-медиа России и Китая должны нести ответственность за управление киберпространством. Необходимо придерживаться принципов уважения суверенитета в интернет-пространстве, защиты безопасности, содействия открытому сотрудничеству и создания порядка в киберпространстве, а также вносить свой вклад в реформу глобальной системы управления киберпространством", - говорится в документе.
Участники форума также договорились, что должны совершенствовать механизмы диалога и обмена, продолжать развивать многостороннее сотрудничество, укреплять взаимопонимание и взаимодоверие между двумя странами.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
14 ноября, 17:43Медиавойны
Захарова сравнила статьи британских СМИ о России с галлюцинациями
"Спасибо участникам этой конференции, которые так плодотворно провели время. Так получилось, что наша конференция проработала на час дольше, чем планировалось, но был очень важный показатель. На последней панели зал был абсолютно полон и никто никуда не ушёл. Это означает, что всем было интересно и все приехали в Уси не зря", - сказал на церемонии закрытия Волин.
1110101
Обсудить 0
МИА "Россия сегодня"Алексей ВолинКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
Встреча глав государств Центральной Азии состоится в Ташкенте 29 ноября
Вид на Москву с высоты птичьего полета
Москва и Алматы подписали меморандум о сотрудничестве в науке и экономике
LIVE: Владимир Путин на саммите БРИКС
Пресс-конференция Владимира Путина на саммите БРИКС. Прямая трансляция
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время саммита БРИКС
Бразилия дорожит своим статусом в БРИКС, заявил эксперт
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
Путин назвал сроки открытия российского отделения Банка БРИКС в Москве
Алексей Волин
Волин рассказал о следующем Российско-китайском форуме новых медиа
Пподписание документов по результатам российско-китайских переговоров
Россия и Китай усилят сотрудничество в сфере туризма
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин считает реальной цель выхода на товарооборот с КНР в $200 миллиардов
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
Лидеры стран БРИКС провели плодотворные двусторонние встречи в Бразилии
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
Лидеры "нормандской четверки" договорились о встрече
Ян Чарногурский
Словацкий политик рассказал о "бархатной революции" 1989 года
LIVE: Встреча Владимира Путина с председателем КНР в рамках БРИКС
Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином "на полях" БРИКС
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Россия должна укреплять обороноспособность, заявил Нарышкин
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС во дворце Итамарати
Страны БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Бразилии
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
"Нафтогаз" ответил на слова Путина о риске срыва транзита
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59Тейлор Свифт представила песню Beautiful Ghosts для фильма "Кошки"
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
03:14РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"
Лента новостейМолния