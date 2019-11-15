Российские и китайские СМИ приняли декларацию по взаимодействию в интернете

Мероприятие проходило при поддержке управления по надзору за киберпространством КНР и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В ходе форума представители СМИ двух стран, а также технологических компаний обменялись мнениями и обсудили возможности сотрудничества между интернет-медиа двух стран в эпоху развития цифровых технологий.

"Интернет-медиа России и Китая должны нести ответственность за управление киберпространством. Необходимо придерживаться принципов уважения суверенитета в интернет-пространстве, защиты безопасности, содействия открытому сотрудничеству и создания порядка в киберпространстве, а также вносить свой вклад в реформу глобальной системы управления киберпространством", - говорится в документе.

"Спасибо участникам этой конференции, которые так плодотворно провели время. Так получилось, что наша конференция проработала на час дольше, чем планировалось, но был очень важный показатель. На последней панели зал был абсолютно полон и никто никуда не ушёл. Это означает, что всем было интересно и все приехали в Уси не зря", - сказал на церемонии закрытия Волин.