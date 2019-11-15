В Праге гражданин Словакии получил 6,5 года тюрьмы за подготовку теракта

"Поначалу Кобулницкий свою вину отрицал, а найденные у него материалы для изготовления взрывчатки объяснял подготовкой к шумному празднованию Нового года. Однако позднее он признал на суде, что в самом деле планировал теракт, а взрывчатку намеревался использовать для этого в словацком городе Прешове", - говорится в сообщении.

Помимо химматериалов для изготовления взрывчатых веществ в съемной квартире Кобулницкого в Праге полиция также обнаружила видеосюжеты, помогающие в производстве таких веществ. Кроме того, ему вменяется пропаганда идей терроризма, в частности, идей группировок "Исламское государство"* и "Кавказский эмират"*. В своем профиле в сети Facebook Кобулницкий разместил символы обеих организаций, кроме того, на обнаруженных в его квартире фотографиях он позирует в экипировке джихадистов.