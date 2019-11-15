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РИА Новости

В Праге гражданин Словакии получил 6,5 года тюрьмы за подготовку теракта

14:33 15.11.2019
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© AFP 2019Полицейское заграждение на Карловом мосту в Праге
Полицейское заграждение на Карловом мосту в Праге
© AFP 2019
Полицейское заграждение на Карловом мосту в Праге. Архивное фото
ПРАГА, 15 ноя - РИА Новости. Гражданин Словакии Доминик Кобулницкий, у которого в пражской квартире 2 года назад полиция обнаружила химические материалы, подготовленные для производства взрывчатки, осужден в пятницу горсудом Праги на 6,5 лет тюремного заключения, сообщила пресс-служба суда.
"Поначалу Кобулницкий свою вину отрицал, а найденные у него материалы для изготовления взрывчатки объяснял подготовкой к шумному празднованию Нового года. Однако позднее он признал на суде, что в самом деле планировал теракт, а взрывчатку намеревался использовать для этого в словацком городе Прешове", - говорится в сообщении.
Помимо химматериалов для изготовления взрывчатых веществ в съемной квартире Кобулницкого в Праге полиция также обнаружила видеосюжеты, помогающие в производстве таких веществ. Кроме того, ему вменяется пропаганда идей терроризма, в частности, идей группировок "Исламское государство"* и "Кавказский эмират"*. В своем профиле в сети Facebook Кобулницкий разместил символы обеих организаций, кроме того, на обнаруженных в его квартире фотографиях он позирует в экипировке джихадистов.
* Террористическая организация, запрещена в России
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