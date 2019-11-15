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РИА Новости

Владелец крымских зоопарков обвинил госкомитет по ветеринарии в придирках

14:36 15.11.2019 (обновлено: 14:56 15.11.2019)
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© Фото : сафари парк ТайганТри детеныша бенгальских тигров в крымском сафари-парке "Тайган"
Три детеныша бенгальских тигров в крымском сафари-парке Тайган
© Фото : сафари парк Тайган
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Владелец частных крымских зоопарков "Тайган" и "Сказка" Олег Зубков отверг данные госкомитета по ветеринарии, что он не выполняет вакцинацию животных от бешенства.
Ранее Зубков заявил, что 3 декабря Белогорский суд Крыма рассмотрит предписание ветеринарной службы региона о приостановке работы парка львов "Тайган" на 90 дней из-за нарушений, которые фиксировала ветслужба. Он сообщил, что проверки его парков проводятся почти ежедневно, его неоднократно штрафовали на крупные суммы. В свою очередь глава госкомитета по ветеринарии Валерий Иванов отмечал РИА Новости, что владелец зоопарка не выполняет требование о вакцинации от бешенства животных, которые находятся в контакте с посетителями – речь идет о тигрятах и львятах, с которыми посетители фотографируются.
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Как рассказал РИА Новости Зубков, раз в год все животные зверинцев прививаются от бешенства и других заболеваний. В этих целях заключено два договора на ветеринарное обслуживание.
"У нас есть акты прививок. Мы готовы предоставить всю необходимую документацию с датами и список прививок всех абсолютно животных. У нас всё благополучно, и никаких проблем с ветеринарным законодательством нет, есть только придирки. Больше того, не только животные привиты вакциной от бешенства, но и сотрудники зоопарка, в том числе и я", - отметил агентству владелец зоопарков, заявив о "придирках" местного ветеринарного департамента и "желании закошмарить".
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Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, отметив достижения Зубкова в создании зоопарков, подчеркнул, что ему следует действовать в рамках закона.

Закон суров, но он закон. Если Олег Зубков виноват в чем-то и законным образом это будет доказано, он обязан выполнить этот закон. Если к нему относятся предвзято, и все проверки являются манипуляцией, то надо наказывать тех, кто это делает, но критерием в этом процессе может быть только суд.

Иоффе Григорий Адольфович
Григорий Иоффе
глава Общественной палаты Крыма

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Бурый медведь
14 ноября, 19:31
Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили
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Сафари-парк "Тайган"Олег ЗубковКрымРоссияОбщество
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