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РИА Новости

Жителя Забайкалья осудили за ложное минирование торгового центра

14:30 15.11.2019
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© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
ЧИТА, 15 ноя – РИА Новости. Житель Читы, сообщивший о "минировании" торгового центра, получил 3 года и 2 месяца условно, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Вечером 2 июля 36-летний читинец Денис Басистых позвонил на телефон "112" в дежурно-диспетчерскую службу Читы и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в торговом центре "Арена". Сообщение оказалось ложным.
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"Суд приговорил лжетеррориста к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 2 месяца", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что с начала года в Забайкалье зафиксировано более десяти случаев поступления анонимных звонков о минировании различных объектов социальной инфраструктуры. Все авторы звонков установлены, виновные привлечены к уголовной либо административной ответственности.
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ФСБ РФЗабайкальский крайПроисшествия
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