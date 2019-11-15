Жителя Забайкалья осудили за ложное минирование торгового центра

Вечером 2 июля 36-летний читинец Денис Басистых позвонил на телефон "112" в дежурно-диспетчерскую службу Читы и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в торговом центре "Арена". Сообщение оказалось ложным.

"Суд приговорил лжетеррориста к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 2 месяца", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что с начала года в Забайкалье зафиксировано более десяти случаев поступления анонимных звонков о минировании различных объектов социальной инфраструктуры. Все авторы звонков установлены, виновные привлечены к уголовной либо административной ответственности.