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РИА Новости

В Уфе спустя 20 дней не нашли пропавших с отцом детей

14:28 15.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
УФА, 15 ноя - РИА Новости. Правоохранители, несмотря на проведённые поиски, до сих пор не нашли двух маленьких детей и их отца, пропавших 26 октября в Уфе, и не выяснили, куда они могли исчезнуть.
"До настоящего времени, несмотря на проведенные необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, установить местонахождение детей и их отца, а также все обстоятельства их исчезновения, не представилось возможным", - сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии.
Следствие ещё раз обращается с просьбой к тем, кто может знать о местонахождении пропавшей семьи, сообщить правоохранителям.
Десятки полицейских, спасателей, следователей-криминалистов и волонтёров с 26 октября ведут поиски 37-летнего уфимца Артема Мазова, который после ссоры с женой взял сыновей восьми и пяти лет и исчез. Заявление об их исчезновении в полицию принесла 34-летняя мать детей и супруга пропавшего мужчины. На второй день поисков в лесном массиве в Калининском районе Уфы был обнаружен автомобиль, на котором уехал мужчина с детьми. После этого, как сообщил источник РИА Новости, следствие рассматривает различные версии исчезновения мужчины и детей, в том числе не исключает, что отец мог утопить сыновей в реке. К поиску подключились водолазы, которые ежедневно исследуют реку Уфимку. К поиску пропавших также подключились криминалисты из Москвы, сотрудники Росгвардии с авиацией и поисковики из соседних регионов.
Автомобиль Следственного комитета РФ
12 ноября, 09:33
СК запустил проект по координации действий при поиске пропавших детей
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Следственный комитет РФУфаПроисшествия
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