В Уфе спустя 20 дней не нашли пропавших с отцом детей

"До настоящего времени, несмотря на проведенные необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, установить местонахождение детей и их отца, а также все обстоятельства их исчезновения, не представилось возможным", - сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии.

Десятки полицейских, спасателей, следователей-криминалистов и волонтёров с 26 октября ведут поиски 37-летнего уфимца Артема Мазова, который после ссоры с женой взял сыновей восьми и пяти лет и исчез. Заявление об их исчезновении в полицию принесла 34-летняя мать детей и супруга пропавшего мужчины. На второй день поисков в лесном массиве в Калининском районе Уфы был обнаружен автомобиль, на котором уехал мужчина с детьми. После этого, как сообщил источник РИА Новости, следствие рассматривает различные версии исчезновения мужчины и детей, в том числе не исключает, что отец мог утопить сыновей в реке. К поиску подключились водолазы, которые ежедневно исследуют реку Уфимку. К поиску пропавших также подключились криминалисты из Москвы, сотрудники Росгвардии с авиацией и поисковики из соседних регионов.