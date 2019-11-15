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Религия и мировоззрение
2019-11-15T14:26Z
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РИА Новости

Мусульмане Узбекистана и России расширят сферы взаимодействия

14:26 15.11.2019
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© РИА Новости / Антон СкрипуновВерующие у Московской соборной мечети на праздновании Ураза-байрама 15 июня 2018
Верующие у Московской соборной мечети на праздновании Ураза-байрама 15 июня 2018
© РИА Новости / Антон Скрипунов
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Религиозные организации Узбекистана и России в самое ближайшее время намерены расширить сотрудничество, в первую очередь, на ниве религиозного образования, сообщил РИА Новости генеральный консул посольства Узбекистана Мехриддин Хайриддинов.
"Образование, в том числе религиозное, остаётся важным фактором развития того или иного общества. А развитие межгосударственных отношений на примере взаимодействия исламских структур наших стран - это и есть задача сегодняшнего дня. Для этого есть все возможности", - отметил Хайриддинов.
На вопрос одного из организаторов встречи, главы Ассоциации молодых парламентариев при Государственной думе РФ, Кристины Татарниковой о советском образовании и студенческом обмене, генконсул Узбекистана ответил, что в России учатся 30 тысяч его соотечественников.
"В Узбекистане получают образование граждане вашей страны. У нас также открыты немало учебных заведений, где преподается русский язык", - сказал генеральный консул.
В свою очередь муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил РИА Новости, что муфтияты делают все возможное, чтобы пребывающие в Россию мигранты, в том числе и из Узбекистана, могли выполнять религиозные требования.
"Наша задача - сделать все возможное, чтобы единоверцы нашли здесь не только работу, помогать своим семьям, но и свободно исповедовать веру. На протяжении многих лет мы также проводим большую работу в узбекской общине", - заключил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеИльдар Аляутдинов
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