Мусульмане Узбекистана и России расширят сферы взаимодействия

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Религиозные организации Узбекистана и России в самое ближайшее время намерены расширить сотрудничество, в первую очередь, на ниве религиозного образования, сообщил РИА Новости генеральный консул посольства Узбекистана Мехриддин Хайриддинов.

"Образование, в том числе религиозное, остаётся важным фактором развития того или иного общества. А развитие межгосударственных отношений на примере взаимодействия исламских структур наших стран - это и есть задача сегодняшнего дня. Для этого есть все возможности", - отметил Хайриддинов.

На вопрос одного из организаторов встречи, главы Ассоциации молодых парламентариев при Государственной думе РФ, Кристины Татарниковой о советском образовании и студенческом обмене, генконсул Узбекистана ответил, что в России учатся 30 тысяч его соотечественников.

"В Узбекистане получают образование граждане вашей страны. У нас также открыты немало учебных заведений, где преподается русский язык", - сказал генеральный консул.

В свою очередь муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил РИА Новости, что муфтияты делают все возможное, чтобы пребывающие в Россию мигранты, в том числе и из Узбекистана, могли выполнять религиозные требования.