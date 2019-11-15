Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T14:26Z
https://ria.ru/20191115/1560978484.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156064/44/1560644466_0:340:3036:2048_1036x0_80_0_0_85f55ceb82ecec5428bdd54299f8d254.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили, что сбили два БПЛА украинских силовиков в Донбассе за неделю

14:26 15.11.2019
181
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС Луганской народной республики проводят разминирование территории Золотого-4
Сотрудники МЧС Луганской народной республики проводят разминирование территории Золотого-4
© Sputnik
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила за минувшую неделю два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Вместе с тем украинские силовики продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты для ведения разведки, корректировки артиллерийского огня на линии боевого соприкосновения и наблюдения за патрулями ОБСЕ", - заявил Осадчий на брифинге.
По его словам, за неделю Народная милиция сбила два беспилотника у линии соприкосновения в районах населенных пунктов Сокольники и Весняное.
Петровское, Донбасс
Вчера, 09:59
ДНР обвинила силовиков в размещении техники в районе отвода сил в Донбассе
"Обращаюсь к представителям миссии ОБСЕ с призывом отразить данные нарушения в своих отчетах и обязать украинскую сторону соблюдать достигнутые договоренности", - сказал Осадчий.
1000000
Обсудить 0
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛНРОБСЕДонбассЛуганская Народная РеспубликаЛуганскВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Богданов обсудил Ближний Восток с советником премьера Британии
Украинские военные
Силовики почти сто раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Россия должна укреплять обороноспособность, заявил Нарышкин
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
В ЛНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за неделю
Ноутбук
Роскомнадзор потребовал от портала "Два.ч" удалить ряд материалов
Украинские военные
Националисты вернулись на участок отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
ЛНР
В ЛНР один человек погиб за неделю из-за обстрелов
Участники третьего Российско-китайского форума новых медиа в городе Уси. 15 ноября 2019
Российские и китайские СМИ приняли декларацию по взаимодействию в интернете
Американский космический грузовик Dragon
США сертифицируют новые корабли для пилотируемых полетов к лету 2020 года
Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич
Евросоюз рассчитывает на честные и прозрачные выборы в Белоруссии
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" прокомментировал предложение "Газпрома" о скидке на газ
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
"Нафтогаз" ответил на слова Путина о риске срыва транзита
Дамаск
В Сирию из-за рубежа за сутки вернулись более 700 человек
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский предложил Лукашенко "воссоединить Русь и Беларусь"
Глава PGNiG Петр Вожняк на конференции PGNiG в Варшаве. 17 октября 2018
В Польше рассказали, чем смогут заместить российский газ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59Тейлор Свифт представила песню Beautiful Ghosts для фильма "Кошки"
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
03:14РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"
Лента новостейМолния