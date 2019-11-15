В ЛНР заявили, что сбили два БПЛА украинских силовиков в Донбассе за неделю

ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила за минувшую неделю два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе , заявил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий

Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.

"Вместе с тем украинские силовики продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты для ведения разведки, корректировки артиллерийского огня на линии боевого соприкосновения и наблюдения за патрулями ОБСЕ", - заявил Осадчий на брифинге.

По его словам, за неделю Народная милиция сбила два беспилотника у линии соприкосновения в районах населенных пунктов Сокольники и Весняное.