Роскомнадзор потребовал от портала "Два.ч" удалить ряд материалов

"В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к ряду интернет-страниц, на которых выявлены изображения и комментарии, в неприличной форме оскорбляющие Конституцию, гимн, герб и флаг Российской Федерации. Администрациям соответствующих сайтов, в том числе портала "Два.ч", направлены уведомления о внесении интернет-страниц в Единый реестр запрещенной информации. Сайты обязаны удалить указанные изображения и комментарии", - говорится в сообщении.