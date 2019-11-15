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РИА Новости

Роскомнадзор потребовал от портала "Два.ч" удалить ряд материалов

14:26 15.11.2019
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор направил в адрес анонимного форума "Два.ч" и ряда других сайтов требование об удалении изображений и комментариев с оскорбительным описанием флага, гимна, герба и Конституции РФ, сообщается на сайте ведомства.
"В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к ряду интернет-страниц, на которых выявлены изображения и комментарии, в неприличной форме оскорбляющие Конституцию, гимн, герб и флаг Российской Федерации. Администрациям соответствующих сайтов, в том числе портала "Два.ч", направлены уведомления о внесении интернет-страниц в Единый реестр запрещенной информации. Сайты обязаны удалить указанные изображения и комментарии", - говорится в сообщении.
Государственный флаг Российской Федерации
7 ноября, 11:23
Роскомнадзор требует от liveinternet удалить оскорбляющий флаг РФ пост
Два.ч - интернет-форум, содержащий множество подразделов, главным отличием которого является полная анонимность. Сайт популярен среди молодежи.
Согласно законодательству, доступ ограничивается к интернет-ресурсам с информацией, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, содержит явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, ее конституции или органам, осуществляющим государственную власть.
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